Чехия: самые обсуждаемые события 2017 г.

Парламентские выборы и смена правительства

Самым значимым событием в политической жизни страны стали парламентские выборы и смена правительства. Набрав 30 процентов голосов, победителем на выборах стало движение ANO. На второе место вышла Гражданская демократическая партия.

Неожиданным для многих был успех Партии пиратов, опирающейся на молодежь, а также партии «Свобода и прямая демократия» Томио Окамуры, строившей свою кампанию на антимиграционной риторике.

Серьезно сдала свои позиции Социал-демократическая партия (ČSSD), несмотря на то, что правительство, сформированное ее председателем Богуславом Соботкой, оказалось всего лишь третьим за всю историю существования самостоятельной Чешской Республики кабмином, которому удалось дотянуть весь избирательный срок до конца. Причем с весьма удовлетворительными результатами в социальной и экономической сферах: в стране, например, самая низкая безработица из всех государств ЕС, наблюдается стабильный экономический рост.

Президент Милош Земан назначил главу ANO Андрея Бабиша премьером и дал ему сформировать правительство меньшинства, однако у нового кабинета до сих пор нет необходимой поддержки 101 депутата нижней палаты чешского парламента. Одной из причин является факт, что против Бабиша возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления евродотациями его семейной фермой «Гнездо аиста».

В стране началась также предвыборная кампания перед президентскими выборами, которые пройдут в январе 2018 года. В президентской гонке участвуют девять кандидатов.

Внедрение системы электронного учета выручки

Одним из главных экономических событий 2017 года оставалось внедрение системы электронного учета выручки (ЭУВ) – в марте она стала обязательной и для компаний, работающих в сфере оптовой и розничной торговли. В данный момент закон о ведении электронного учета выручки распространяется примерно на 160 тыс. предпринимателей, которые провели через систему уже почти 3,5 млрд платежей на общую сумму свыше 1,3 трлн крон.

«Очевидно, что наблюдается увеличение собираемости налогов, темпы которого превышают темпы экономического роста. Мы прогнозируем, что дополнительные доходы государственной казны, обусловленные введением электронного учета выручки, составят по итогам 2017 года около 5 млрд крон», - сказал «Чешскому Радио» министр финансов ЧР Иван Пилны.

Однако, Конституционный суд в декабре действие нескольких статей закона об электронном учете выручки отменил. Согласно постановлению суда, система ЭУВ не обязательна там, где платежи производятся с помощью кредитных карт или банковскими переводами.

Отменены были также третий и четвертый этапы внедрения ЭУВ, которые должны были касаться, например, продаж в ларьках и на рынках, а также оплат в адвокатских канторах и в медкабинетах.

Запрет на курение

Небывало острую дискуссию вызвал закон о запрете на курение в общественных местах, вступивший в силу с июня этого года. Сигареты полностью изгнали из ресторанов, баров и даже пивных.

Многие граждане восприняли закон как удар государства по предпринимателям, спустя полгода за его послабление высказывается 60% населения Чехии. По мнению специалистов, запрет уже первые положительные результаты принес.

«По предварительным данным, на 10-13% сократилось количество госпитализаций по причине острой коронарной недостаточности. Показатель соответствует данным из других стран. Вероятно, так оно и будет на самом деле. В иных странах сокращение госпитализаций составило 10-15%. В данном случае мы говорим о гражданах в возрасте до 60 лет и, в первую очередь, о тех, кто не курит», - сообщила врач Эва Краликова.

От заболеваний, вызванных активным или пассивным курением, ежегодно в Чехии умирает 15 тысяч человек.

Камень преткновения: квоты на прием беженцев

Самой дискутируемой для Чехии темой на внешнеполитической арене 2017 года оставался спор с Евросоюзом относительно квот на прием беженцев из ближневосточных и африканских стран.

Еврокомиссия, в итоге, в декабре заявила, что направит иск в Европейский суд в отношении трех стран - Польши, Венгрии и Чехии, отказывающихся принимать мигрантов в обязательном порядке.

Какие аргументы использует Чешская Республика в свою защиту? Говорит бывший министр внутренних дел Милан Хованец:

«Если вернуться в те времена, мы высказали свои возражения в письменной форме с требованием к Европейской комиссии разъяснить данные аспекты. До сих пор этого разъяснения мы не получили. Например, одним из вопросов был: как удержать этих перераспределенных беженцев на территории государств, в которых они не хотят находиться? Сегодня видно, что, например, Латвия, Литва и другие государства приняли по перераспределению значительное количество мигрантов, одно из этих государств – даже 50% от установленной квоты, однако 70% прибывших туда людей, в этих странах уже не находятся. Совершенно неизвестно, где они, вероятно, где-то в Европе. Так что эта система совершенно не выполняет то, что должна».

Успехи чешской кроны

Чешская крона оказалась в 2017 году второй самой прибыльной валютой в мире. По данным агентства Bloomberg, в течение 12 месяцев ее курс по отношению к доллару вырос на 18 процентов.

Управляющий Чешским Национальным банком (ЧНБ) Иржи Руснок получил от журнала GlobalMarkets премию «Управляющий центральным банком в Центральной и Восточной Европе 2017 года» за гладкое окончание валютных интервенций. Режим валютных интервенций был введен в ноябре 2013 года с целью ослабления кроны и удержания ее курса на уровне 27 крон за евро из-за опасений дефляции. ЧНБ, таким образом, после Центробанков Израиля и Швейцарии стал третьим центральным банком, который использовал курс в качестве инструмента своей валютной политики. Интервенции ЧНБ окончил 6 апреля 2017 года.

Загранпоездки главы государства

Президент Милош Земан в этом году нанес несколько официальных визитов в страны ближнего и дальнего зарубежья. Кроме поездок во Вьетнам или в Казахстан на открытие международной выставки ЭКСПО, можно отметить выступление президента на Генеральной ассамблее ООН, или его визиты в Китай и в Россию.

Как сообщило государственное агентство CzechTrade, предприниматели, сопровождавшие президента Земана в Россию, подписали контракты на общую сумму около 20 млрд крон (почти 770 млн евро).

«Ложкой дегтя», однако, разбавила дружескую атмосферу визита Милоша Земана в Россию статья на сайте российского телеканала Минобороны о том, что «Чехословакия должна испытывать чувство благодарности за оккупацию 1968 года». Тот факт, что выход статьи был приурочен к началу официального визита в Россию чешского президента, покоробил как чешскую делегацию, так и чешских политиков.

Серию загранпоездок завершил Милош Земан в декабре в Словакии.