Чехия – родина даманов, маленьких слонов

Новоселье пары отметили в 2016 году

В Остравском зоопарке две пары даманов, обитающие в природной зоне саванн, отметили новоселье в 2016 году. Длина западного дамана, покрытого короткой и грубой шерстью серого окраса, от 45 до 60 см, а вот на хвосте природа, будто задумавшись, а нужен ли он вообще, сэкономила – от 10 до 30 мм. Под подбородком имеется белое пятно, нос безволосый. Более молодая пара оставалась в закулисье, пребывая на попечении смотрителей зоопарка, старших поместили в «Павильон эволюции», где к концу года было зарегистрировано спаривание пары. Работники зоопарка радостно потирали ладони – дескать, отсутствие интимной обстановки в экспозиции никак не отразилось на брачном сезоне этих редких питомцев. К огромному их удивлению, пополнения, однако, дождалось другое семейство, скрытое от глаз посетителей. Смотрители были также удивлены потому, что у столь молодой пары появление потомка не предполагалось. В ближайшее время малыша можно увидеть только на фотографии. Родители ведут себя вполне образцово.

Остравские первопроходцы

«Даманы активны преимущественно в ночное время, и ученые знают о жизни этих таинственных ночных зверьков не так уж много, поэтому нас еще ждут сюрпризы. Мы также предполагаем, что потомство появится и у старшей пары даманов в Павильоне эволюции, где соблюдается правильный световой режим», – полагает пресс-секретарь зоопарка Остравы Шарка Новакова.

– Это действительно уникальное событие, и нигде больше этим похвастаться не могут уже по той простой причине, что, кроме нашего зоопарка, нигде в мире в неволе не содержат животных этого вида.

Библейские зайцы

Te, кто изучил внешний вид упомянутого дикого зверька, сходятся во мнении, что эти коренастые травоядные напоминают морских свинок, бесхвостых сурков или кроликов, но никак не слонов. Известно, что немецкий исследователь Готлиб Штор в 1780 году ошибся в их родстве с морскими свинками. Позже за даманами закрепилось название Hyrax (от греч. ὕραξ – «землеройка»). При этом филогенетически, оказывается, они ближе всего к хоботным и сиренам, у них много сходных черт в строении зубов, скелета и плаценты, однако с беглого взгляда сложно поверить в то, что у этого млекопитающего есть нечто общее со слоном. В литературе встречаются упоминания о том, что указанные в Библии «зайцы», обозначенные словом «шафан», на самом деле были даманами.

– Да, даманы, конечно, похожи на грызунов или кроликов, но на деле они приходятся родственниками слону, хотя по размеру с ним и не сравнимы. Но у небольшого дамана, как и слона, есть клыки и другие подобные отличительные знаки. В целом же, конечно, этот вид представляет большую редкость, так как его не встретить ни в одном другом зоологическом саду, что и является сложностью. Нам не у кого перенимать опыт, и мы сами только учимся правильному подходу к этим животным,

рассказала Радио Прага Шарка Новакова.

В дикой природе даманы перемещаются, оставаясь практически невидимыми, в кронах деревьев. Они обнаруживают свое присутствие по большей части лишь звуками, за что их прозвали в народе «духами леса».

Даман пока не числится в списке животных, находящихся под угрозой исчезновения, однако исследователи всерьез опасаются, что вследствие вырубки лесов в Западной Африке, постоянной охоты и браконьерском беспределе ситуация может вскоре ухудшиться, поэтому зоопарки призваны сыграть очень важную роль в реализации программы по репродукции этого животного.