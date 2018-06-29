Чехия расширила список Национальных культурных памятников

По решению правительства, с 1 июля сего года в списке Национальных культурных памятников, пользующихся максимальной охраной со стороны чешского государства, появится 19 новых наименований. В престижный список, насчитывающий более 300 памятников, ныне включено еще 19 мест паломничества и объектов храмовой архитектуры.
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