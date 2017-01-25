25-01-2017 14:28 | Лорета Вашкова

С возникновением новых очагов напряженности в различных регионах мира для людей становится все более важным, чувствуют ли они себя хотя бы дома в относительной безопасности. Падение градуса насилия в Чехии, – а криминогенная обстановка в стране, как стало известно, существенно снижается уже третий год подряд, – способствует укреплению ощущения внутреннего комфорта. Сократилось число преступлений имущественного характера, краж и грабежей. А также, что очень важно, убийств – в 2016 г. их было совершено менее всего за последнюю четверть века. Более половины всех уголовных преступлений прошлого года полицейским удалось раскрыть.

Год рекордов

Виновники были найдены более чем в 116 тыс. случаях из 218 тысяч правонарушений (53,3%). В 2015 г. данный показатель составил 51%. Около 82 % всех регистрируемых преступлений насильственного характера были раскрыты. За последние 5 лет чешские следователи объяснили причины совершения около 97% всех убийств. Как отмечают в Президиуме Полиции ЧР, спад преступности, по всей видимости, можно объяснить повышением благосостояния населения, снижением безработицы, удовлетворенностью граждан, как и эффективной работой стражей порядка и установлением камер наружного наблюдения. В 2016 году полиция ЧР шла по следам подозреваемых в убийстве лиц «лишь» в 136 случаях, что, тем не менее, является самым низким показателем за последние 25 лет; 1991 год опечалил 107 убийствами. Наиболее криминогенным по числу самых тяжких преступлений (313 случаев насильственной смерти) выдался для страны 1998 год. Хуже дела обстоят в сфере раскрытия краж.

Безопаснее становится во всех краях Чехии

«В 2016 полиция зарегистрировала почти 218 тыс. преступлений. Это на 12% меньше, чем в 2015 г. Позитивно и то, что в целом повышается число раскрытых преступлений, оно достигло уже более 53%. Причем преступность в межгодовом сравнении снизилась практически во всех краях Чешской Республики. Больше всего случаев преступной деятельности приходится на Прагу, Усти-на-Лабе, Остраву и Южную Моравию, однако и здесь уровень криминогенности снизился. Наиболее существенно он упал в Центральной Чехии, Либерецком, Кралово–Градецком, Карловарском краях, а также в крае Высочины. Что касается Праги, преступность в столице по сравнению с предыдущим периодом сократилась на 12%»,

– сообщил 25 января на пресс-конференции по итогам года заместитель президента Полиции ЧР Ярослав Вилд.

У преступников в 2016 г. конфисковано 370 млн евро

Чаще всего полицейские расследуют хищения имущества. В прошлом году таковых произошло 118 тысяч, что на 21 тысячу меньше, чем в предыдущем году. Беспокоит следователей то, что раскрыто было лишь 28% из данной категории правонарушений. Общий ущерб, нанесенный в прошлом году в результате преступной деятельности, достиг без малого 25 млрд крон (примерно 926 млн евро). Полицейские, однако, впервые конфисковали у преступников имущество на общую сумму почти 10 млрд крон (370,3 млн евро). По словам директора Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) Михала Мазанека, это является самой внушительной цифрой в истории Чехии.

Рекордом в другой «весовой категории» является также сумма в размере 3,3 млрд крон, о которой сообщили специалисты налоговой команды, проводившей операцию Kobra. В данном случае государственная казна пополнилась благодаря тесному сотрудничеству таможенников и органов финансового контроля. «В ряде случаев проверки еще не завершились, поэтому вполне вероятно, что итоговые цифры окажутся выше обнародованной суммы», – предполагает Мазанек.

Пенсионеры нуждаются в повышенной защите со стороны государства, и полиции впредь придется учитывать требования недавно вступившего в силу закона, который был принят Сенатом ЧР.

«Мы рассматриваeм пожилых граждан, для которых характерна повышенная уязвимость, в качестве особой потенциальной группы риска. В связи с этим мы стремимся повлиять на снижение преступности, связанной с угрозой для пенсионеров, также посредством профилактических мер»,

– сообщил директор Управления уголовного розыска Михал Фойт.