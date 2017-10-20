Чехия перед выбором

Избирательные участки открыты в пятницу, 20 октября, с 14.00 до 22.00, и в субботу, 21 октября, с 8.00 до 14.00.

Эти выборы отмечены высоким для Чехии участием женщин — их доля в партийных списках составляет 29%. Также повысился средний возраст кандидатов, который в этом году составляет 46 лет.

Кто обладает избирательным правом?

Все правоспособные граждане республики, начиная с 18 лет. В выборах участвуют и те, чье совершеннолетие наступает на следующий после выборов день. В этом году число молодых граждан, впервые участвующих в голосовании, составляет около 370 тыс., однако, исходя из статистики предыдущих лет, к избирательным урнам отправится примерно половина из них. В Чехии выборы проводятся на добровольной основе, так что явка бывает достаточно низкой.

Избиратели оповещаются о времени и месте проведения голосования не менее чем за 15 дней. На избирательном участке гражданин предъявляет один из документов: внутреннее удостоверение личности, загранпаспорт, дипломатический или служебный паспорт.

Чехи голосуют по открепительным талонам и за границей

Если гражданин голосует не по месту своего постоянного жительства, ему приходится брать открепительный талон. Для этого он за месяц оповещает администрацию района или населенного пункта, где он прописан, и ему по почте приходит удостоверение выборщика, которое он приносит на другой участок и оставляет там – это разовый документ. Из местного списка избирателей при этом его имя удаляется.

Граждане, проживающие за рубежом или просто находящиеся там в деловой поездке или на отдыхе, для участия в голосовании должны заранее зарегистрироваться в чешском дипломатическом представительстве. В списках зарубежных избирателей в этом году числится около 9000 граждан.

Кстати, на Американском континенте выборы уже идут, – участки для голосования открылись еще 19 октября, что необходимо из-за разницы часовых поясов. Участки работают также 20 октября, до 9 вечера по местному времени.

Чешские выборы шагают по планете

По всему миру было открыто 108 участков для голосования – в посольствах, консульствах и местах дислокации чешских военных, т.е. в Ираке и Афганистане. Впервые выборы пройдут в консульстве ЧР в Шанхае, в диппредставительствах в Найроби, Дакаре, Лусаке, Боготе и Эрбиле. Все участки «приписаны» к Центрально-Чешскому краю.

Избирателям, в чьих странах нет дипмиссии, приходится непросто. Так, одна сотрудница гуманитарной миссии в Африке, чтобы проголосовать, отправилась на самолете из Нигера в Нигерию.

Листок, а не крестик в графе

Для участия в голосовании гражданин Чешской Республики получает конверт, в который, помимо информации, вложены одинаковые листы бумаги, на каждом из которых одинаковым шрифтом, без каких-либо логотипов, напечатано название политической партии и список кандидатов от нее, претендующих на кресла в парламенте. В кабинке гражданин вынимает листок той партии, которой отдает свой голос. На нем он может (но не должен) обвести кружком максимум четыре фамилии из числа кандидатов, перечисленных в напечатанном там партийном списки. Листок избиратель опускает в урну, а остальные выбрасывает.

Учитывая опыт прошлых лет, результаты голосования граждан будут обнародованы 21 октября, около 19 часов. Парламентские выборы предполагают только один тур голосования. В палату депутатов попадают партии, набравшие более 5% от общего количества голосов граждан, принявших участие в парламентских выборах.