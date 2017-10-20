Чехия перед выбором

В стране проходят парламентские выборы, которые определят политический облик страны на следующие четыре года. Они станут рекордными по числу участников — к выборам была допущена 31 партия, от которых выдвинуто в общей сложности 7539 кандидатов. Таким образом, на одно депутатское кресло претендует 38 человек.
Избирательные участки открыты в пятницу, 20 октября, с 14.00 до 22.00, и в субботу, 21 октября, с 8.00 до 14.00.
Эти выборы отмечены высоким для Чехии участием женщин — их доля в партийных списках составляет 29%. Также повысился средний возраст кандидатов, который в этом году составляет 46 лет.
Все правоспособные граждане республики, начиная с 18 лет. В выборах участвуют и те, чье совершеннолетие наступает на следующий после выборов день. В этом году число молодых граждан, впервые участвующих в голосовании, составляет около 370 тыс., однако, исходя из статистики предыдущих лет, к избирательным урнам отправится примерно половина из них. В Чехии выборы проводятся на добровольной основе, так что явка бывает достаточно низкой.
Избиратели оповещаются о времени и месте проведения голосования не менее чем за 15 дней. На избирательном участке гражданин предъявляет один из документов: внутреннее удостоверение личности, загранпаспорт, дипломатический или служебный паспорт.
Если гражданин голосует не по месту своего постоянного жительства, ему приходится брать открепительный талон. Для этого он за месяц оповещает администрацию района или населенного пункта, где он прописан, и ему по почте приходит удостоверение выборщика, которое он приносит на другой участок и оставляет там – это разовый документ. Из местного списка избирателей при этом его имя удаляется.
Граждане, проживающие за рубежом или просто находящиеся там в деловой поездке или на отдыхе, для участия в голосовании должны заранее зарегистрироваться в чешском дипломатическом представительстве. В списках зарубежных избирателей в этом году числится около 9000 граждан.
Кстати, на Американском континенте выборы уже идут, – участки для голосования открылись еще 19 октября, что необходимо из-за разницы часовых поясов. Участки работают также 20 октября, до 9 вечера по местному времени.
По всему миру было открыто 108 участков для голосования – в посольствах, консульствах и местах дислокации чешских военных, т.е. в Ираке и Афганистане. Впервые выборы пройдут в консульстве ЧР в Шанхае, в диппредставительствах в Найроби, Дакаре, Лусаке, Боготе и Эрбиле. Все участки «приписаны» к Центрально-Чешскому краю.
Избирателям, в чьих странах нет дипмиссии, приходится непросто. Так, одна сотрудница гуманитарной миссии в Африке, чтобы проголосовать, отправилась на самолете из Нигера в Нигерию.
Для участия в голосовании гражданин Чешской Республики получает конверт, в который, помимо информации, вложены одинаковые листы бумаги, на каждом из которых одинаковым шрифтом, без каких-либо логотипов, напечатано название политической партии и список кандидатов от нее, претендующих на кресла в парламенте. В кабинке гражданин вынимает листок той партии, которой отдает свой голос. На нем он может (но не должен) обвести кружком максимум четыре фамилии из числа кандидатов, перечисленных в напечатанном там партийном списки. Листок избиратель опускает в урну, а остальные выбрасывает.
Учитывая опыт прошлых лет, результаты голосования граждан будут обнародованы 21 октября, около 19 часов. Парламентские выборы предполагают только один тур голосования. В палату депутатов попадают партии, набравшие более 5% от общего количества голосов граждан, принявших участие в парламентских выборах.
Перед Пражским Градом прошла демонстрация протеста против позиции Земана по крымскому вопросу
Заявление Земана по Крыму – вразрез с внешней политикой Чехии
Переход Чехии на евро – не спугнуть избирателя
Пресс-секретарь президента Чехии прокомментировал высказывания премьер-министра Украины
Летейский город Марины Цветаевой