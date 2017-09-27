Чехия озабочена пребыванием детей в лагерях для беженцев

Передача председательской эстафеты Чехии состоялась 19 мая нынешнего года. Цель пражской конференции – проведение анализа, который позволит понять, подошла ли Европа вплотную к решению проблемы нахождения несовершеннолетних беженцев в центрах временного содержания мигрантов. Об этом сообщил специальный представитель генерального секретаря Совета Европы по вопросам миграции и делам беженцев Toмаш Бочек.

– На основании мониторинга, который я проводил в разных государствах-членах Совета Европы в стремлении идентифицировать проблемы, с которыми сталкиваются дети-беженцы в отдельных странах, был выдвинут план конкретных мер. Его одобрили все 47 государств-членов Совета Европы. Меры направлены на отстранение недостатка информированности несовершеннолетних мигрантов – детским переселенцам следует доходчиво объяснить их права, перспективы и последствия принятия ими определенных решений. Если этот недостаток отстранить, в будущем можно избежать многих проблем. Отдельный вопрос – установление опеки или попечительства над ребенком, оставшимся без попечения. Без опекуна несовершеннолетний не может подать ходатайство о присвоении статуса беженца. То есть необходимо добиться внедрения эффективного механизма административных процедур по установлению такой опеки,

– рассказал в интервью «Радио Прага» Toмаш Бочек.

Определение возраста несовершеннолетних беженцев

– Некоторые правозащитные организации подвергли критике невозможность обжалования выводов относительно определения возраста одиноких детей-беженцев, что может играть принципиальную роль в дальнейшей их судьбе. Существует ли в государствах -членах Совета Европы единая методика медицинских тестов на определение точного возраста молодых просителей убежища, прибывших без родителей?

– В разных странах разработаны системы экспертизы, которые имеют существенные различия, поэтому перед нами возникла задача создать руководство по определению возраста молодых беженцев. Злободневными остаются и такие вопросы как воссоединение семей. В целом же необходимо стремиться к тому, чтобы несовершеннолетние мигранты вообще не попадали в закрытые центры. План конкретных мер содержит рекомендации на основе оправдавшей себя практики, которыми страны-члены Совета Европа могут руководствоваться, и перечень образовательных и языковых программ. Они направлены на интеграцию мигрантов, которые останутся в Европе.

– В рамках своих служебных обязанностей вы посетили целый ряд стран, в которых находятся центры приема беженцев. Какая там сложилась ситуация?

– До сих пор мне приходилось бывать в странах, где миграционные ведомства столкнулись с серьезными проблемами: в Греции, Македонии, Турции. Потом последовали французский Кале, Италия, Сербия, Венгрия. В каждой из них сложилась специфическая обстановка, которой обусловлены и определенные проблемы. Они связаны с отношением коренного населения к беженцам. Это отношение в свою очередь находит отражение как в стратегии по отношению к переселенцам, так и в законодательстве.

В июне я ездил в Сербию, где в центрах приема беженцев живут от 5 до 7 тысяч человек. Они не хотят оставаться в этой стране Балканского полуострова, но у них нет другого выхода. Мигранты попали в Сербию потому, что она была транзитной страной, и когда соседние государства закрыли границы, они уже не смогли уехать оттуда. В Сербии к беженцам относятся очень гуманно: они могут свободно перемещаться внутри страны. В рамках своих реальных возможностей сербы заботятся о переселенцах, как умеют. Естественно, что ситуация в Турции, где вдруг оказалось три миллиона мигрантов, разительно отличается от сербской. Турции удалось все хорошо организовать, обустроить палаточные городки, однако в них живут лишь 10% из этих трех миллионов, и там чувствуется большое социальное напряжение.

В Кале и в других местах во Франции, где я побывал, необходимо в большей степени сосредоточиться на процессе интеграции. Интеграция является первостепенной задачей и в других странах. Миграционный поток в Италию резко сократился, однако увеличился в Испанию.