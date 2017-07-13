«Мы отправили свою реакцию точно в срок, в соответствии с тем, как было установлено правилами, то есть, до сегодняшнего дня. В ней содержится описание положения и однозначное заключение: Чешская Республика уверена в том, что не нарушала законодательство Европейского союза», - прокомментировал ситуацию в эфире Чешского радио министр внутренних дел Чехии Милан Хованец.

Какие аргументы использует Чешская Республика в свою защиту?

«Если вернуться в те времена, когда нас «переголосовали» в голосовании об обязательных квотах, уже тогда мы высказали свои возражения в письменной форме с требованием к Европейской комиссии разъяснить данные аспекты. До сих пор этого разъяснения мы не получили. Например, одним из вопросов был: как удержать этих перераспределенных беженцев на территории государств, в которых они не хотят находиться? Сегодня видно, что, например, Латвия, Литва и другие государства приняли по перераспределению значительное количество мигрантов, одно из этих государств – даже 50% от установленной квоты, однако 70% прибывших туда людей, в этих странах уже не находятся. Совершенно неизвестно, где они, вероятно, где-то в Европе. Так что эта система совершенно не выполняет то, что должна».

Как подчеркнул глава МВД, в объяснительном письме шаг за шагом описывается, что Чешская Республика проводила переговоры как с Грецией, так и с Италией. Как подчеркнул Милан Хованец, Чехия не смогла провести доскональную проверку тех людей, которые ей предлагались обоими государствами. Кроме того, министр напомнил, что Чехия является одной из наиболее активных стран в том, что касается отправки полицейских на границы Евросоюза, шенгенского пространства и предоставления финансовой помощи. «И это вещи, которые действительно работают», - подчеркнул Милан Хованец.

Напомним, что в 2015 году Чешская Республика, Словакия, Венгрия, Польша и Румыния оказались в меньшинстве при проведении голосования об обязательных квотах на размещение мигрантов. Квоты не соблюдает и ряд других государств Европейского союза, но не все из них отвергают их столь резко и критично, как Чехия, Венгрия и Польша.

«Ни одно государство Евросоюза не соблюдает систему квот. Европейская комиссия просто решила, что те, кто принял менее 1% от обязательного количества – виновны, а кто взял 2% - не виноваты. Это просто крайняя степень безумия, и здесь необходимо защищаться. Я не понимаю, зачем тут показывать сказку, что у короля новое платье, если на самом деле он голый. Через год станет очевидно, что чехи были правы. Постепенно все эти государства признают, что мы правы, но в жизни этого не произнесут вслух. Я буду рад, если наш критический взгляд заставит кого-то задуматься и начать заниматься решением миграционного вопроса всерьез. Мы не способны остановить поток экономических мигрантов. Если посмотреть на статистику, то в Африке сегодня порядка миллиона человек, которые хотели бы перебраться в Европу. Если человек хочет попасть в Европу, он должен сначала посетить консульство в своей родной стране. Может быть, высказывание Чешской Республики и не совсем политически корректно, зато оно находится в согласии со здравым смыслом, а за здравый смысл стоит и побороться».

На минувшей неделе чешское правительство приняло решение, что Чехия в рамках квот по перераспределению мигрантов более не примет ни одного беженца из Италии и Греции. По словам Милана Хованеца, тем самым, правительство установило четкую и ясную позицию в отношении того, что система обязательных квот не работает. Готова ли Чешская Республика нести груз ответственности за свои слова в виде санкций, которые могут быть наложены со стороны Европейского союза?

«Мы бы несли этот груз, если бы это было правдой. Со вступлением в Европейский союз и в шенгенское пространство мы отказались от собственных границ, наши границы сместились в Италию, Грецию, Польшу, Венгрию и другие страны. Мы четко декларируем, что это наша граница, чешская граница, и мы готовы отправлять на ее охрану полицейских. Мы готовы совместно с нашими партнерами строить крупные пункты по задержанию беженцев, ведь у Чешской Республики с этим имеется большой опыт. Мы готовы оказывать помощь в проектах, которые имеют смысл. Единственная проверка, которую греки и итальянцы провели среди беженцев – это спросили, не являются ли они террористами. Людей с такой проверкой мы не можем принять на территории Чехии, несмотря на существующие правила. Чтобы наши люди могли хотя бы войти в эти пункты по задержанию и говорить с этими беженцами, среди них должны быть проведены дополнительные проверки. Без таких проверок я не приму на территории Чешской Республики ни единого человека», - подытожил министр внутренних дел Чехии Милан Хованец.