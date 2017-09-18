Чехия осваивает опыт благотворительности по завещанию

К составлению завещания чехи относятся с опаской

Чехи на данный момент относятся к народам, представители которого вообще редко при личной явке к нотариусу излагают свою волю о распоряжении наследством на случай смерти. Это подтверждает Томаш Выгналек, пресс-секретарь кампании «Завещание помогает».

«Oформление завещания пока не вошло в ранг традиций в Чешской Республике, в отличие, к примеру, от Америки или Канады. Дело в том, что в этих странах действуют иные, нежели у нас, законы, вследствие чего действительно законное завещание там составляют более половины всех граждан».

По информации юристов, к нотариальному удостоверению завещания граждане Чехии прибегают примерно в каждом десятом случае. Относительным новшеством является в Чехии и принятие решения, связанного с завещанием в пользу благотворительной организации. Однако в Великобритании фандрайзинг по завещанию составляет 13% от суммы благотворительных пожертвований НКО, благодаря чему они получили в 2016 году 2,5 млрд фунтов. Австрийская инициатива Vertissmeinnicht.at сообщила, что таким образом австрийские некоммерческие объединения получили в прошлом году 55 млн евро.

Чешские общественные организации поэтому считают, что необходимо расширить осведомленность общества посредством проведения информационных кампаний, что в целом должно способствовать снятию табу с данной темы. Объяснить, что вовсе необязательно призывать завещать все свое имущество потенциальных жертвователей, у которых нет детей или других наследников из числа родственников – именно они чаще всего, как и верующие или состоятельные земляки в зарубежье, хотят помочь после своей смерти благотворительным организациям. Не говоря уже о том, что даритель должен быть поставлен в известность, что за ним остается право передумать, изменить условия своего завещания, предполагающего оказание заботы об обществе или определенной группе лиц.

Коалиция Za snadné dárcovství /«За упрощение перехода имущества» провела опрос среди чешских НКО. Примерно 20% из принявших в исследовании 83 организаций сообщили, что в течение последних 11 лет они стали в ряде случаев отказополучателями, получив право пользоваться имуществом умерших лиц. В прошлом году, по доступным данным, было составлено 22 завещания на совокупную сумму 23 миллиона крон (884 тыс. евро). Рекордным считается 2014 год, когда чешские НКО получили 72 миллиона. В период 2006-2016 гг. в их собственность перешло примерно 150 миллионов крон.

Наиболее часто физические лица завещают организациям денежные суммы, реже – недвижимость, лишь в исключительных случаях – ценные бумаги или движимое имущество. В некоторых случаях дарители еще при жизни основывают фонд либо обязывают выбранного ими наследника в завещании совершить конкретные обязанности имущественного характера.

Фонд для реабилитации детей с диагнозом ДЦП

Например, благодаря завещанию профессора Катержины Шмидковой с 2015 года в Чехии присваивается премия самым перспективным чешским женщинам–экономистам. Профессор Ладислава Шилганскова, всю свою жизнь страдавшая от осложнений детского церебрального паралича, в свою очередь основала фонд, финансовые ресурсы которого служат для реабилитации и образования детей с диагнозом ДЦП или ДЦП-подобных заболеваний.

Государство приветствует возможность распоряжения имуществом в пользу благотворительных и общественных организаций.

«Мы сотрудничаем с некоммерческими организациями. Необходимо, тем не менее, отметить, что наследство связано не только с получением доходов, но и с расходами. Именно с непредвиденными расходами мы зачастую сталкиваемся, многие люди даже не умеют себе представить, какими осложнениями чревато порой получение наследства ведь наследники также отвечают по долгам наследодателя»,

– сообщил пресс-секретарь Управления государственной собственностью Радек Лежатка.