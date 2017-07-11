На отличия в качестве продуктов питания в зависимости от страны ЕС чешское Министерство сельского хозяйства обращает внимание не впервые. На весеннем саммите Вышеградская четверка (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) обсуждала вопрос «двойных стандартов», поскольку проверки показали – на местные рынки, в отличие от западных стран, под теми же марками и в той же упаковке попадают продукты более низкого качества. Проблема касается десятков миллионов потребителей стран-членов ЕС. Однако Чехия, и не только она одна, отказывается играть роль «мусорного бака Европы». В йогуртах, которые продаются в странах Старого Запада, содержится больше фруктов, колбасные изделия могут похвастаться более высоким содержанием мяса, средства бытовой химии в ряде случаев на 50% дешевле, чем в чешских магазинах. По словам Mирослава Koберны из Продуктовой палаты Чешской Республики, наиболее разительные отличия обнаружены как раз в сегменте мясной продукции.

«Главной проблемой мы считаем двойные стандарты в качестве мясной продукции. Во ходе исследования мы обнаружили, что за по той же, что и в Чехии, цене в Германии можно купить более качественные мясные изделия, а товары «чешского уровня» качества продаются по более низкой стоимости», – сообщил Mирослав Koберна в интервью «Чешскому Радио».

По мнению Яна Леворы, исполнительного директора Чешского объединения производителей фирменных изделий, нельзя утверждать, что потребителей в соседних государствах снабжают более качественными продовольственными товарами. В большинстве случаев, заявляет Левора, речь идет лишь о другом составе пищевой продукции. «В напитках может быть использован другой подсластитель, сахарозаменитель, что автоматически еще не означает, что продукт является некачественным. К примеру, на чешском рынке продаются фирменные напитки с подсластителем, который используется также в продукции, поставляемой в Южную Европу или США».

‎Разница в качестве – очевидна

По заказу чешского Министерства сельского хозяйства было проведено масштабное исследование качества пищевой продукции, продаваемой под одними и теми же торговыми марками в Чехии, Словакии, Германии, Польше и Венгрии.

«Было доказано, что в целом ряде случаев у продуктов питания, а также у стиральных порошков, разница в качестве просто налицо. То есть совершенно очевидны отличия между поставками на чешский или словацкий рынки и тем, что предлагают немецкому и австрийскому потребителю»,

– сообщил министр сельского хозяйства Чешской Республики Мариан Юречка.

Концентрация активных веществ в составе стирального порошка Persil, продаваемого в Германии, по информации газеты Mladá frontа Dnes, примерно на 20 % выше, чем у его «собрата», которым пользуются в Чехии. Рыбные палочки Iglo, утоляющие голод немцев, содержат 64 % рыбы, а то же мини-филе, предлагаемое чехам, содержит лишь 50 % чистой рыбы. Более подробные результаты исследования Министерство сельского хозяйства обнародует 11 июля. Собранные данные должны послужить аргументом в урегулировании разногласий, возникших из-за практики применения «двойных стандартов» при поставках экспортной продукци, и будут представлены на заседании Совета министров сельского хозяйства ЕС.

Мариан Юречка настаивает – содержание продуктов одного и того же бренда во всех странах ЕС должно быть одним и тем же.

«Необходимо обеспечить на законодательном уровне принятие норм, ясно определяющих, что такая практика двойных стандартов недопустима. У нас – единый рынок, и если вы покупаете товар, у которого одно и то же название, одинаковый производитель, идентичная упаковка и марка, а также вес и другие показатели, то и содержание должно быть одним и тем же»,

– подытоживает Мариан Юречка.