– Сегодня здесь прозвучало, что в чем-то Чешская Республика впереди по лояльности к людям нетрадиционной сексуальной ориентации, а в чем-то отстает. С каким странами Чехия себя сравнивает?

– Нашей референтной группой являются, разумеется, страны Евросоюза, прежде всего, западные. Однако, согласно нашему исследованию, существует целый ряд государств за пределами Европы, которые при этом ушли намного дальше – например, допускают заключение между людьми одного пола полноценного брака. Хорошим примером здесь могут служить Бразилия и ЮАР. При этом с точки зрения отношения общества, Чешская Республика демонстрирует большую терпимость, чем эти страны, – прямое насилие, вызванное гомофобией, у нас встречается гораздо реже.

– Пытаясь охарактеризовать отношение чешского общества к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, СМИ нередко задаются вопросом – это искреннее признание равноправия или же обычное равнодушие?

– Это – сложный аспект, поскольку подобный вопрос в ходе исследования общественного мнения обычно не задается. При этом очевидно, что с годами в положительную сторону менялось отношение общества к усыновлению детей однополыми парами, регистрации ими партнерских отношений, заключению брака – здесь кривая графика идет вверх, и не вызывает сомнений, что сегодня по всем этим вопросам половина чехов и даже более половины признает права ЛГБТ-сообщества. При этом я не говорю о толерантности по отношению к этническим или другим группам, но что касается ЛГБТ, здесь ситуацию в Чехии можно назвать относительно хорошей.

– Если мы затрагиваем вопрос усыновления, то можно вспомнить недавно выигранный судебный процесс, подтвердивший равные родительские права на ребенка обоих членов однополой пары. Насколько остро этот вопрос стоит для чешского общества? Или он выдвигается на первый план в большей степени политиками?

– Это очень интересный вопрос, потому что в ряде стран законы гораздо прогрессивнее самого общества, как, например, в Бразилии или Индии. В Чехии ситуация обратная – политическая сфера более консервативна и лишь следует за изменением общественного мнения. А эти изменения в случае чешского общества, как я уже говорил, достаточно существенны. Если же взять, к примеру, Россию или страны бывшего СССР, то там людям часто кажется, что здесь политики занимаются исключительно вопросами геев и лесбиянок, что, конечно, далеко не так.

– Что Чешская Республика делает для защиты лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в тех странах, где они подвергаются преследованиям? Сколько человек удалось спасти? Вы можете назвать конкретные примеры?

– Безусловно. Однако результат нашего исследования ясно показывает – единого рецепта тут не существует. Иногда нам следует действовать вместе с другими странам Евросоюза. Чехия – небольшая страна. Разумеется, ее знают, однако она не обладает глобальным влиянием, но может предпринимать шаги в рамках Евросоюза. ЕС поддерживает партнерские отношения, например, с Бразилией, где институциональная структура хорошо работает. В других странах, например в ЮАР, вопрос прав ЛГБТ непосредственно связан с социальными проблемами. Если эти люди не умеют писать и читать, если происходит насилие, например, по отношению к маленьким мальчикам, то вопрос, прежде всего, состоит в том, насколько общество способно себя защищать. Что касается России, то оказание финансовой поддержки общественным неправительственным организациям приводит к навешиванию на них определенных ярлыков, и они сами часто от нее отказываются, зная, что это создаст для них проблемы. Там возможно применение иных механизмов. Из собственного опыта я знаю, что активисты приветствуют подключение их к деятельности западных структур, таких как, например, Панъевропейская ЛГБТ-организация. Она проводит воркшопы на разные темы – как строить взаимоотношения с обществом, как проникать в СМИ. То есть это – рассмотрение практических вопросов, куда приглашают партнеров из балканских стран, из России и т.д., оплачивают им поездку. Думаю, тут можно найти для Чешской Республики широкое поле деятельности, однако, справедливо замечание, что эти механизмы нужно больше использовать.

– И все же – вам известны конкретные случаи спасения Чехией людей, подвергавшихся преследованиям из-за своей нетрадиционной ориентации? Есть те, кто получил здесь новое имя, документы?

– К сожалению, у меня нет такой информации. Фестивали Prague Pride как раз и раньше служили тем инструментом, с помощью которого сюда пытались пригласить активиста, поддержать виртуальных партнеров в другой стране. Однако я согласен, что Чехии следует проявлять гораздо большую активность в предоставлении убежища. Например, в России, где люди подвергались физическим пыткам. В исследованиях, которые я читал, говорится, что каждый шестой гей в России ежегодно подвергается физическому нападению – а это тысячи и тысячи людей. И я думаю, Чешская Республика должна действовать более активно, помогая таким людям.