Чехия - крупнейший в ЕС экспортер игрушек

По данным Европейского статистического управления, Чехия лидирует в списке экспортеров не первый год.

Компания Efko выпускает пазлы, настольные игры, карты, деревянные кубики и многое другое. Семь лет назад руководство решило вернуться и к некогда популярнейшим «играчекам» - маленьким пластмассовым фигуркам, которых в социалистической Чехословакии производила компания IGRA. В комплекте с Играчеком, который представлял разные профессии, традиционно продавались и другие игрушки – лошади, собаки, станки, производственные цеха. «Главные рынки сбыта наших игрушек – Голландия, Германия, а также США и Южная Корея», - перечисляет представитель компании Мирослав Котик.

В Альбрехтицах в Йизерских горах находится завод Detoa – специалист по деревянным игрушкам. Объем производимых там кубиков, кротиков, деревянных конструкторов и других игрушек растет ежегодно на 8 процентов. «Соотношение экспорт – домашний рынок не меняется уже практически два десятилетия. 65 процентов наших игрушек идет за рубеж, то ли напрямую, то ли посредством чешских экспортных фирм. В списке экспортных направлений числится Германия, Швейцария, Япония, а также Литва, США и скандинавские страны. Везде там, где экономика посильнее, можно найти в магазинах наши деревянные игрушки», - говорит владелец и директор Detoa Ярослав Земан, получивший пять лет назад престижную премию Предприниматель года.

По данным «Ассоциации по игрушкам и играм», в течение последних десяти лет растет экспорт игрушек из Чешской Республики стабильным темпом 5 процентов в год. «В Чехии насчитывается 270 местных производителей игрушек, которые выпускают продукцию (если исходить из заводских цен) за два миллиарда крон. В то же время в стране открыли свои, можно сказать, монтажные заводы четыре крупных иностранных фирмы. Объем их продукции еще в два раза больше. Понятно, что и эти игрушки преимущественно экспортируются. Речь идет о компаниях Lego, Mattel, Simba i Ravensburger», - рассказывает Иржи Штястны из Ассоциации по игрушкам и играм.

Наиболее крупными рынками сбыта чешских игрушек за границами Евросоюза являются Япония, Израиль, Россия и США. Среди европейских стран – а туда направляются две трети отечественных игрушек - таковыми являются Германия, Бельгия, Голландия, Италия и Великобритания.

Сами чехи в покупках тоже не отстают: среднестатистическая семья тратит в год на игрушки пять тысяч крон (200 евро).