Словаки для чехов – не иностранцы

Как показывают последние исследования, восприятие чехов совпадает с реальностью во многих вопросах, касающихся численности словацкого населения в Чехии. Уточненные данные, помимо прочего, показывают, что адаптация словаков в ЧР в большинстве случаев проходит гармонично и относительно безболезненно. Словаки неизменно выходят на первое место среди народов, вызывающих наибольшую симпатию чехов, и во всех опросах чехи предпочитают видеть в качестве соседа словака. Любопытен и следующий факт: если чехи заключают брак с иностранкой, их половинкой чаще всего оказывается словачка или украинка. Нередки также браки с россиянками и польками – чехам нравится славянский тип. Чешки же, кроме словаков, в случае смешанных браков предпочитают выходить замуж за немцев, англичан и американцев. Вообще чешки гораздо чаще связывают себя брачными узами с иностранцами, чем чехи. Как отмечают некоторые социологи, чехи по-прежнему не воспринимают словаков как иностранцев.

Словацкое меньшинство превысит численность украинской диаспоры

«В 2016 году в Чехии насчитывалось более 100 тысяч словаков, то есть примерно один процент от общей численности чешского населения. Численность словаков, тем не менее, неуклонно растет. Предполагается, что в нынешнем году она превысит число проживающих в стране украинцев – здесь, наоборот, наметилась тенденция к убыванию, и словаки станут самым большим нацменьшинством Чешской Республики», – сообщил редактор «Чешского радио» Ян Бочек, ответственный за сбор данных.

– Общеизвестно, что в Чехию мигрируют по большей части словаки в продуктивном возрасте. Каков их средний возраст?

«Словаки по сравнению с преобладающим чешским населением моложе, их средний возраст – около 33 лет, тогда как у чехов – 41 год. Превалируют среди словаков мужчины, причем процент холостых среди них выше, как и число людей, достигнувших более высокого уровня образования, чем их чешские сверстники. Картина развития отдельных демографических процессов отражает реальные мотивы, побудившие потомков жителей еще 25 лет единого государства к иммиграции: чаще всего они переселяются в поисках работы или с целью обучения в чешских вузах».

Это подтверждают и данные Чешского статистического управления (ČSÚ), согласно информации которого половина всех словацких иммигрантов проживает в Праге, Брно и Пльзене. Наряду с большими городами многочисленная словацкая община влилась в состав населения г. Млада Болеслав; она составляет почти 6% от общей численности местных жителей. Это вполне логично, так как большинство словаков находят работу в сфере здравоохранения или автомобилестроения. По той же причине большая словацкая диаспора обосновалась, например, в Пардубицах, где развита химическая, строительная и электротехническая отрасли промышленности. Вблизи этого города находится промышленная зона Чивице, здесь производятся автомобильные запчасти и компоненты.

– В чешских вузах, кроме русской речи, очень часто можно услышать и словацкую. Сколько словацких студентов выбирает в качестве своей альма-матер чешские университеты?

– В университетах Чехии обучаются примерно 20 тысяч словаков, более половины из них учатся в Брно. Самый высокий процент, 17 %, приходится на театральный и музыкальный факультеты брненской Академии музыкальных искусств им. Яначека. Здесь, помимо различных музыкальных специальностей, можно получить знания в области режиссуры, драматургии, актерского мастерства, а также менеджмента театра. На втором месте по популярности среди словацких студентов – Университет им. Масарика. В первую «словацкую» пятерку попали исключительно брненские вузы.

Интересно, что на одном из факультетов Университета им. Масарика, а именно информатики, число словаков оказалось выше численности чешских студентов, 49 % и 47 % соответственно. Словачки в Чехии чаще всего отдают предпочтение медицинским или фармацевтическим университетам.