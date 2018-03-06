Чехия и ЕС – высшая степень интеграции

Чехия – пример максимально открытой экономики. Ключевым рынком для страны является Евросоюз. 80% чешского экспорта направлено в страны ЕС. Показатель импорта – 60%. Европейский союз самый крупный торговый партнер Чешской Республики. 50% товарооборота связано с ближайшими соседями – Германией, Польшей, Словакией, Австрией. Одновременно нельзя забывать и об инвестиционных потоках, приходящих в страну. Самыми крупными партнерами в этой сфере для Чехии вновь являются страны Европейского союза – Голландия, Австрия и Германия, - комментирует аналитик Чешского Радио Яна Климова.

На первом месте в Чехии – промышленность.

Внутри этой сферы главную роль играет автопром и электротехнический сегмент. Важное место занимает также торговая сфера. Все это в максимальной степени связано с Евросоюзом. В первую очередь, вновь, надо назвать автомобильную промышленность. Это не удивительно, так как владельцем главного чешского автозавода – «Škoda Auto» является немецкая фирма «Volkswagen».

Тем, что политики задумываются о референдуме по поводу членства Чехии в ЕС, серьезно обеспокоены не только заграничные инвесторы, но и чешские работодатели.

Тревогу вызывают заявления о том, что членство в ЕС нам якобы не только нам не помогает, но еще и наносит вред. Естественно, что все это вызывает встречные вопросы – кто это заявляет и почему? Высказывания, адресованные обществу, играют в политике весьма серьезную роль, нарушая равновесие в кругу инвесторов и работодателей, - реагирует вице-президент Союза промышленности и транспорта Радек Шпицар.

Обсуждение возможности проведения референдума на тему членства Чешской Республики в Евросоюзе, по словам представителя упомянутого отраслевого объединения, всколыхнуло бизнесменов: Это весьма прагматичные люди. Они хорошо осведомлены о некоторых негативных аспектах членства Чехии в ЕС, но также хорошо осознают, что выгоды многократно превышают недостатки. Для них весьма неприятно, когда под сомнение, даже в минимальной степени, ставится европейская направленность Чехии. Они очень хорошо понимают, что значит Евросоюз для чешского экспорта и экономики страны.

В случае выхода Чехии из состава ЕС экономике государства был бы нанесен сокрушительный удар, считает аналитик Чешского Радио Яна Климова: Окончательный результат, естественно, зависел бы от условий договоров, которые бы регламентировали сам процесс отделения. Однако еще до подписания всех необходимых для «развод» договоров в Чехии бы подскочил уровень безработицы, инфляции, произошло бы ослабление национальной валюты.

Учитывая, что мы серьезнейшим образом вросли в Европейский союз, отделение стало бы колоссальным психологическим ударом. Нам бы пришлось заключать абсолютно новые договоры, отторгнуться от общего пространства свободного перемещения, как товаров, так и граждан. Уже это, по моему мнению, оказало бы на нас серьезнейшее негативное влияние.

Я надеюсь, что ничего подобного в настоящее время не обсуждается. Никто их разумных политиков серьезно о таком не может даже подумать. При этом я хочу сказать, что в Евросоюзе все функционирует идеально. Наш Союз смотрит на систему работы ЕС весьма критично. Однако мы очень хорошо знаем, что выгоды значительно превышают негативные моменты. То в какой степени Европейский союз для нас важен, можно продемонстрировать двумя цифрами.

Мы экспортная супердержава. Экспортный доход – это 80% нашего ВВП, а 84% наших поставок направлены на рынок Европейского союза. Любое усложнение процесса осуществления экспортных поставок, даже бюрократическое, я уже не говорю о каких-то новых таможенных сборах и прочем, привели бы к значительным проблемам, которые затронут нашу экономику и систему общественных финансов, - подчеркивает вице-президент Союза промышленности и транспорта Радек Шпицар.