«Это, скорее, мягкий приговор. В Турции люди, осужденные за поддержку или участие в террористических организациях, как правило, получают десять, пятнадцать и более лет», – сообщил в ответ на вопрос Чешского телевидения специалист по вопросам безопасности и странам исламского мира Эмиль Аслан.

Вшелихова и Фаркас были задержаны еще в ноябре 2016 года при попытке нелегального перехода сирийско-турецкой границы и с тех пор находились в Турции под стражей – все попытки МИД Чехии вернуть их на родину пока не принесли результата.

В ходе судебного процесса чешские граждане отрицали предъявленные обвинения, заявляя, что оказывали курдам лишь помощь гуманитарного характера, пытаясь организовать полевой госпиталь, и не участвовали ни в каких боевых действиях.

Судебное заседание проходило в городе Ширнак, на востоке Турции. При этом лично обвиняемые в зале не присутствовали – с тюрьмой в городе Ван, в 400 километрах от Ширнака, где содержатся Вшелихова и Фаркас, была установлена видеосвязь.

«Турецкая сторона не обеспечивала перевод во время предыдущих двух судебных заседаний. Переводчика, переводившего выступления на чешский язык, оплачивали семьи обвиняемых. В этот раз там вообще не было переводчика с турецкого на чешский – только на английский. Оба обвиняемых, однако, смогли выступить в зале суда. Потом говорил их адвокат, однако его речь не переводилась на английский, так что чешские граждане не понимали, каким именно образом адвокат их защищает», – прокомментировала ход судебного заседания пресс-секретарь МИД ЧР Михаэла Лагронова, которая также сообщила, что чешское внешнеполитическое ведомство рекомендует обоим гражданам подать апелляцию. Вердикт был вынесен судом первой инстанции, поэтому слушанья в суде высшей инстанции могут состояться в течение трех ближайших месяцев.

«Сегодняшнее решение турецкого суда стало для меня большим разочарованием. Сейчас нужно сделать максимум для того, чтобы дело было пересмотрено в апелляционном суде», – написал в своем Twitter министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек. В ближайшее время он намерен обсудить дело чешских граждан со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Также чешский МИД поддерживает постоянный контакт с семьями осужденных.

Ранее рассматривался вариант, при котором Вшелихова и Фаркас в случае обвинительного приговора смогут отбывать наказание на родине. Однако сейчас глава МИД считает невозможным добиваться этого ценой признания правомочности приговора турецкого суда. «Это сложно, поскольку противоречит конституции. Тяжело себе представить, что у нас кто-то может находиться в тюрьме за что-то, не считающееся у нас в стране преступлением. Мы не относим YPG к числу террористических организаций», – подчеркивает Любомир Заоралек. Однако надежда на возвращение молодых людей на родину все же остается – правовая база для этого есть, и в случае проявления турецкой стороной политической воли, такой выход возможен.

В чем же состояла суть процесса? Обвинительное заключение во многом строилось на косвенных уликах. Суду были представлены фотографии, на которых Вшелихова и Фаркас позируют с оружием в руках. Кроме того в социальных сетях обнаружились их аккаунты с курдскими псевдонимами Serxwebun Botan и Zelane Botan.

«Приговор – это большая несправедливость, поскольку суд получил достаточное количество ясных и неопровержимых доказательств, что Мирек с Маркетой отправились туда только с гуманитарными целями», – уверен друг осужденных чехов Януш Конечны, который пояснил, что молодые люди имеют возможность связываться со своими семьями по телефону один раз в две недели. Им позволяют разговаривать в течение 10 минут, при этом сигнал зачастую бывает очень слабым. Покрывать расходы на юристов и переводчиков семьям позволяют средства, собранные добровольцами и благотворительными организациями.

При задержании у чешских граждан были обнаружены листовки YPG, что стало главным пунктом обвинения. Отряды народной самообороны (YPG) считаются боевым крылом так называемого Курдского верховного комитета и непосредственно участвуют в вооруженном конфликте в Сирией, считая своей основной задачей поддержание порядка и защиту этнических курдов. Хотя официально YPG не связана ни с какой партией, Анкара называет эту организацию ответвлением Курдской рабочей партии, которая в Турции внесена в список террористических организаций. При этом западные страны сотрудничают с YPG в борьбе против ИГИЛ.

Ранее в турецких СМИ ранее появлялась информация о том, что Мирослав Фракас якобы являлся в курдском соединении снайпером. Маркету Вшелихову считали замешанной в контрабанде оружия на территорию Сирии. Это утверждение Вшелихова опровергла в интервью, которое ранее давала «Чешскому Радио».

Сложно сказать, насколько успешными окажутся попытки Чехии вызволить соотечественников – после прошлогодней попытки переворота режим президента Эрдогана существенно ужесточился. Суд над чешскими гражданами прошел на фоне начала массового процесса, по которому сотням мятежников грозит пожизненное заключение, а правозащитники указывают на многочисленные нарушения в Турции прав человека.

Сейчас можно твердо сказать лишь одно – МИД ЧР продолжит предпринимать попытки вернуть осужденных на родину, поскольку один из главных девизов чешского внешнеполитического ведомства – «Мы своих не бросаем!»