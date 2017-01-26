26-01-2017 15:13 | Ольга Васинкевич

18 лет спустя в Чешскую Республику съехались лучшие европейские фигуристы. Острава, привыкшая к крупным спортивным событиям, впервые принимает у себя Чемпионат Европы по фигурному катанию. По предварительным оценкам, мероприятие посетит около 40 тысяч зрителей. Любители фигурного катания смогут увидеть как выступления настоящих звезд, так и подающих надежды новичков, перед которыми только открывает двери большой спорт.

В среду, в первый день проведения чемпионата, в короткой программе состязались фигуристки. К сожалению, счастье не улыбнулось чешке Михаэле Луции Ганзликовой, которая оказалась лишь на 15 месте, но, тем не менее, завоевала право на участие в произвольной программе. Первое место вновь заняла россиянка Евгения Медведева, тем самым подтвердив свое золото, завоеванное в Братиславе в 2016 году. Второе место также принадлежит россиянке Анне Погорилой. Как рассказала Анна, всегда есть, над чем работать, и что улучшать:

«В течение сезона мы работали над всеми элементами, включая компоненты, вращения и прыжки. Всегда есть, над чем работать, и куда стремиться, например, сделать прыжок выше. Есть много вещей, которые я пока не умею делать или же делаю не достаточно хорошо. Изо дня в день мы стараемся с тренерами работать над этими элементами».

Третье место завоевала итальянка Каролина Костнер, которая вернулась на лед после вынужденного перерыва. Спортсменка была обвинена в том, что помогала своему партнеру уклоняться от допинговых тестов, и за это была временно отстранена от участия в соревнованиях. Четвертое место также заслужила россиянка Мария Сотскова.

Ольга Жакова, известный международный арбитр с опытом работы на нескольких Олимпиадах и мировых первенствах, рассказала «Радио Прага», каким ей видится первый день состязаний:

«Нужно сказать, заметно, что это год перед Олимпиадой, и уровень вновь вырос. У меня была возможность наблюдать здесь поистине выдающиеся результаты. Очень интересно потом будет сравнивать с Чемпионатом мира в Хельсинки, который, одновременно, станет и номинационными соревнованиями на Олимпиаду в следующем году».

На предшествовавшей открытию Чемпионата Европы пресс-конференции шла речь о том, что за последние годы фигурное катание претерпело значительные изменения. Об этом говорят, как сами спортсмены, так и арбитры:

«Это действительно так – растет сложность техники исполнения, к сожалению, это происходит за счет уменьшения художественности номеров и возможности продемонстрировать в действительности красивое фигурное катание», - подтверждает Ольга Жакова.

Конечно, в Чехии с большим нетерпением ожидают большого успеха чешских спортсменов. Поскольку в последний раз чемпионское золото в любой категории было завоевано довольно давно. При этом, общественность с большим интересом наблюдает за соревнованиями, и, можно без сомнений сказать, что данный вид спорта пользуется в стране популярностью. Чем же объясняется, что чешские спортсмены перестали сиять на небосклоне фигурного катания?

«Главным образом, тем, что у нас очень небольшая подготовительная база. Если посмотреть только на единственное московское отделение, то там больше фигуристов, чем у нас по всей республике вместе. Но из тех немногих, кто у нас катается на коньках, у нас есть и чемпионы мира в юниорской категории – Анна Доушкова и Мартин Бедарж. У нас есть Михал Бржезина, который входит в первую десятку в мужском фигурном катании в мире. Так что, с учетом того, сколько у нас всего фигуристов, мы – мировая держава!», - смеется Ольга Жакова.

В самом деле, большие надежды эксперты возлагают на Михала Бржезину, главными соперниками которого станут испанец Хавьер Фернандес, израильтянин Алексей Быченко и россияне во главе с Максимом Ковтуном.

Чешская пара юниоров Анна Доушкова и Мартин Бедарж, выступают на «взрослом» чемпионате впервые. При этом им удалось занять 7-е место, что, для первого раза, является хорошим результатом.

На Чемпионат в Остраву приехало поболеть за своих спортсменов и множество россиян. Жуналистка Ольга Наумова объясняет это чрезвычайной популярностью фигурного катания в России, а также высоким уровнем мастерства российских спортсменок:

«В России сейчас очень популярно фигурное катание, мы были на финале Гран-при, на Чемпионате России. Многие люди у нас ездят специально на все чемпионаты, следят за нашими спортсменами. Наши девушки – сильнейшие не только в Европе, но и в мире. Сейчас проходит Чемпионат в России в Челябинске, и даже если посмотреть по оценкам, то любая из сильнейшей разминки была бы здесь на пьедестале. Чемпионат России в женских соревнованиях сильнее Чемпионата Европы».