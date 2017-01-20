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Радиогазета Чехи расширяют арсенал средств борьбы с раком груди

20-01-2017 14:48 | Лорета Вашкова

Чешские ученые создали новый препарат для лечения одной из наиболее агрессивных форм рака груди, выявляемой в Чехии у 20% всех онкологических пациенток. Инновационное средство, программирующее раковые клетки на самоубийство, имеет все шансы спасти жизнь женщин. Лекарство MitoTam успешно прошло лабораторные и доклинические испытания. Начало тестирования препарата на добровольцах запланировано еще в нынешнем году.

Иллюстративное фото: Somkiat Fakmee, FreeDigitalPhotosИллюстративное фото: Somkiat Fakmee, FreeDigitalPhotos В начале года также стало известно о том, что чешские медицинские страховые компании будут располагать средствами для оплаты гормональной (антиэстрогеновой) терапии раковой опухоли груди, которая может оказаться эффективнее химиотерапии или назначается в сочетании с ней. С данным диагнозом в Чехии живет 70 тысяч женщин. Вернемся, однако, к революционному препарату от рака MitoTam.

Раковые клетки «подталкивают» к «самоубийству»

«Лекарственное средство способно запустить в раковых клетках процесс апоптоза (программируемой клеточной гибели). Происходит активация протеинов и целого ряда последующих реакций, которые и приводят в буквальном смысле к самоубийству раковой клетки»,

– сообщила научная сотрудница Института биотехнологий Aкадемии наук ЧР Катержина Рогленова, участница программы тестирования революционного препарата и соавтор публикации о новом лекарстве. Данный медикамент создан на основе препарата, уже используемого для лечения карциономы молочной железы.

Иллюстративное фото: Филип Яндоурек, Чешское радиоИллюстративное фото: Филип Яндоурек, Чешское радио «Мы подвергли данный препарат некоторым изменениям. В результате изменился способ и место его воздействия. Он проникает в митохондрии, т. е. в мельчайшие частицы клетки, что вызывает стресс в клетке».

Здоровые клетки в процессе данного воздействия остаются нетронутыми, а внутри ядра патологической клетки начинается распад, вследствие чего опухоль уменьшается и постепенно исчезает. По словам руководителя группы ученых Иржи Неужила, самым твердым орешком в открытии препарата оказался процесс получения искомого химического вещества.

Иржи Неужил:

«Необходимо было найти талантливого химика. Им оказался Ян Штурса, в то время руководивший лабораторией в Австралии и в Чехии. Синтез был осуществлен химическим путем в австралийской лаборатории. Получение первого небольшого количества соединения заняло примерно один год».

Иллюстративное фото - реакция раковых клеток на препарат Taxol, Фото: ЧТКИллюстративное фото - реакция раковых клеток на препарат Taxol, Фото: ЧТК Препарат прошел успешное тестирование на мышах. Целью первой стадии клинических испытаний, то есть испытания на людях, является выявление нежелательных реакций и побочных эффектов.

«Во второй фазе клинических испытаний число привлеченных к ним пациенток увеличится и составит от 30 до 300 человек. В данной стадии мы проверим действенность нового препарата». Вероятность выживания ряда онкологических больных за последние 20 лет в Чехии увеличилась на 18%. Больше шансов появилось также у женщин с раком груди. В ЧР с данным заболеванием борются намного успешнее, чем в остальных странах Европы.

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