20-01-2017 14:48 | Лорета Вашкова

Чешские ученые создали новый препарат для лечения одной из наиболее агрессивных форм рака груди, выявляемой в Чехии у 20% всех онкологических пациенток. Инновационное средство, программирующее раковые клетки на самоубийство, имеет все шансы спасти жизнь женщин. Лекарство MitoTam успешно прошло лабораторные и доклинические испытания. Начало тестирования препарата на добровольцах запланировано еще в нынешнем году.

В начале года также стало известно о том, что чешские медицинские страховые компании будут располагать средствами для оплаты гормональной (антиэстрогеновой) терапии раковой опухоли груди, которая может оказаться эффективнее химиотерапии или назначается в сочетании с ней. С данным диагнозом в Чехии живет 70 тысяч женщин. Вернемся, однако, к революционному препарату от рака MitoTam.

Раковые клетки «подталкивают» к «самоубийству»

«Лекарственное средство способно запустить в раковых клетках процесс апоптоза (программируемой клеточной гибели). Происходит активация протеинов и целого ряда последующих реакций, которые и приводят в буквальном смысле к самоубийству раковой клетки»,

– сообщила научная сотрудница Института биотехнологий Aкадемии наук ЧР Катержина Рогленова, участница программы тестирования революционного препарата и соавтор публикации о новом лекарстве. Данный медикамент создан на основе препарата, уже используемого для лечения карциономы молочной железы.

«Мы подвергли данный препарат некоторым изменениям. В результате изменился способ и место его воздействия. Он проникает в митохондрии, т. е. в мельчайшие частицы клетки, что вызывает стресс в клетке».

Здоровые клетки в процессе данного воздействия остаются нетронутыми, а внутри ядра патологической клетки начинается распад, вследствие чего опухоль уменьшается и постепенно исчезает. По словам руководителя группы ученых Иржи Неужила, самым твердым орешком в открытии препарата оказался процесс получения искомого химического вещества.

Иржи Неужил:

«Необходимо было найти талантливого химика. Им оказался Ян Штурса, в то время руководивший лабораторией в Австралии и в Чехии. Синтез был осуществлен химическим путем в австралийской лаборатории. Получение первого небольшого количества соединения заняло примерно один год».

Препарат прошел успешное тестирование на мышах. Целью первой стадии клинических испытаний, то есть испытания на людях, является выявление нежелательных реакций и побочных эффектов.

«Во второй фазе клинических испытаний число привлеченных к ним пациенток увеличится и составит от 30 до 300 человек. В данной стадии мы проверим действенность нового препарата». Вероятность выживания ряда онкологических больных за последние 20 лет в Чехии увеличилась на 18%. Больше шансов появилось также у женщин с раком груди. В ЧР с данным заболеванием борются намного успешнее, чем в остальных странах Европы.