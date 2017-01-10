10-01-2017 14:14 | Ольга Васинкевич

С 5 по 7 января в Лас-Вегасе прошла юбилейная 50-я всемирная выставка электроники CES2017. Восемь чешских компаний отправились туда, чтобы продемонстрировать лучшее, что им удалось создать. Помимо уникальных 3D принтеров, углепластиковых лонгбордов, мощнейшей high-end аудиотехники и нескольких электронных приложений, чешские изобретатели представили и приспособления для сохранения стройности кошек и собак.

В этом году участие чешских фирм во всемирной выставке потребительской электроники CES2017 в Лас-Вегас было рекордным. Восемь чешских стартапов отправились удивлять мир своими изобретениями впервые при поддержке Евросоюза. Сумма поддержки составила почти 300 тысяч крон (более 11 тысяч евро). Однако, по сравнению с другими государствами, участие Чехии пока невелико. Рассказывает Маркета Шкахова, которая отвечает в организации CzechInvest за проект Czech Demo:

«Это был первый вызов всего проекта. Все проходило в несколько ускоренном темпе, поэтому объем участия не был так велик, как предполагалось. Однако выбор был. На CES2017 мы отправили четыре фирмы, хотя могли поддержать 12».

Одним из «гениальных» продуктов чешских компаний, представленных на выставке, оказались 3D принтеры чешского производителя Йозефа Пруши. Такие необычные машины фирма производит с 2013 года. Как сообщил сам владелец компании Prusa Research, с 2013 года фирма ежегодно увеличивает обороты в 10 раз. Когда ныне 27-летний Йозеф Пруша только основывал фирму с 200 тысячами крон (7,5 тысяч евро), одолженными у родителей, никто не верил, что у него что-то получится.

«Сначала нам никто не верил, что у нас что-то выйдет, потому что сначала, когда фирма растет, сделать из 100 тысяч 200 – уже непросто. Сейчас дела у нас идут, хотя все тоже не так просто. За последних пару месяцев после вышедших положительных рецензий у нас сильно выросло число заказов. Так что, полагаю, что в следующем году мы могли бы достичь оборота в миллиард крон (более 37 миллионов евро)».

В настоящее время компания производит 3000 принтеров в месяц. В планах – стать крупнейшей в своей специализации. Как признался Йозеф Пруша, участие в выставке CES2017 – скорее имиджевая акция для того, чтобы попасть в американские СМИ. Расходы на участие в такой акции составляют порядка полумиллиона крон (более 18,5 тысяч евро):

«Если компания хочет представить себя на CES, продукт должен быть достаточно хорош, чтобы фирма была способна сама оплатить участие в выставке из своих заработков. Если она только начинает, то для таких компаний есть специальный раздел – Eureka park, который помогает стартапам выбрать правильное направление, и это доступно», - подытоживает Йозеф Пруша, говоря о поддержке, которую оказал в этом году CzechInvest четырем чешским проектам.

Например, речь идет о двух приложениях – одно для пенсионеров, другое – для фотографов. Филип Молчан создал инструмент Pixbuf, чтобы фотографы могли проще презентовать свое творчество, и у них оставалось больше времени для занятий фотографией. Цель приложения Oscar Senior – помочь людям старшего поколения освоить работу с планшетом и быть в контакте с близкими.

Покорять Лас-Вегас отправились и два чеха с лонгбордом из карбона (углепластика). Лонгборд – разновидность скейтборта, который отлично подходит для начинающих. Электрическая доска, созданная молодыми чехами, способна развивать скорость до 45 км/ч, и, зарядившись один раз, может проехать до 20 км. Кроме того, лонгборд связан со смартфоном и отправляет на него информацию о поездке.

Еще одна занимательная вещь от чешского производителя Six Guys Labs разработана специально для американского рынка, где проблема ожирения становится актуальной не только у людей, но также у собак и кошек. Это специальный «умный» ошейник для собак Actijoy, который помогает хозяевам наблюдать за поведением своего четвероногого любимца. Специальная миска, электронно связанная с ошейником, при этом отмечает, какую пищу и в каком количестве принимает животное. Благодаря этому можно регулировать его образ жизни. На выставке CES фирма представила приложение, благодаря которому можно без проблем сделать selfie с четвероногим товарищем:

«Мы запускаем первую часть нашего продукта – приложение, с помощью которого вы можете сделать очень смешное selfie со своей собакой. Оно основывается на принципе привлечения внимания вашей собаки с помощью звука утки или же другого забавного звука, который немного раздразнит вашу собаку, она посмотрит в камеру, и фотография готова», - рассказывает представитель компании Six Guys Labs Роберт Гашек.

CzechInvest выражает надежду, что в следующий раз участие в самой крупной выставке потребительской электроники CES примет гораздо больше чешских стартапов.