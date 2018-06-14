Чехи и словаки в оценке событий минувшего века

«Бархатная» – на почетном первом

В опросе, которое проводили пражский Центр исследования общественного мнения и братиславский Институт по исследованию общественных вопросов, приняло участие свыше одной тысячи респондентов с обеих сторон. Чехи оказались более категоричными в своих суждениях, чем словаки, отмечают авторы исторического исследования.

Мнение чехов и словаков по поводу самого значимого события в совместной истории совпало – это «бархатная» революция. Следующими по степени значимости словаки считают возникновение Словацкой Республики в 1993 г. и вступление в Евросоюз, чехи же определяют на второе место основание Первой республики, а на третье – вторжение в Чехословакию «братских» войск в 1968 году. Как интерпретируют авторы опроса эту несхожесть?

«Чехи чаще словаков обращаются к более далекому прошлому»

«Наш опрос касался событий XX –XXI вв. Возможно, разница здесь объясняется тем, что чехи чаще обращаются к фактам более далекого прошлого либо в большей степени живут прошлым, чем словаки. Значение «бархатной» революции для обоих народов несомненно, однако чехи более глубоко воспринимают роль Первой Чехословацкой республики (1918 -1938), чем их бывшие соотечественники. Это также подтвердил предыдущий опрос, как и факт, что такое отношение тесно связано в сознании чехов с возникновением государственности как таковой. А для словаков такое же большое значение имеет образование Словацкой Республики в 1993 году», –рассказала в интервью «Чешскому радио» Паулина Табери, сотрудница чешского Центра исследования общественного мнения.

– Существуют ли в совместной истории государства события, которым дают однозначно положительную оценку как чехи, так и словаки? «Когда мы анализировали группу лиц и событий, которые положительно оценивались, то выяснили, что в целом лестную оценку им давали представители обоих народов, однако менялась очередность оцениваемых лиц и событий соразмерно тому, что респонденты считали делом первостепенной важности. Например, наиболее положительно «бархатную» революцию 1989 г. воспринимали в Чехии, тогда как в Словакии она заняла третье место в рейтинге положительных событий. То есть оказалось, что как чехи, так и словаки отнесли, в принципе, те же самые события к категории положительных. Несколько различался лишь уровень их оценки. Мы также ни разу не столкнулись с тем, чтобы оценка одного и того же события или общественного деятеля словаками и чехами была противоположна».

Тем не менее отличия в истории Чехии и Словакии и пережитый их народами опыт определяют и разный взгляд чехов и словаков на некоторые из вех истории, свидетелями которых являлись их предки или они сами.

Дубчек и Гавел на чаше весов

Среди населения Словакии самым большим авторитетом из плеяды известных государственных деятелей прошлого пользуется, как показало данное исследование, астроном, видный деятель словацкого национального движения в эмиграции и первый министр обороны в правительстве только что созданной Чехословакии Милан Растислав Штефаник. На втором месте Александр Дубчек, «отец» «Пражской весны» и реформ «социализма с человеческим лицом». В глазах чехов Дубчек сыграл в истории меньшую роль, чем, к примеру, не только Т. Г. Масарик, что объяснимо, но и Ян Палах, Вацлав Гавел и Эдвард Бенеш. Наблюдаются ли различия между чехами и словаками в степени идеализации тех, кто принимает деятельное участие в политической жизни своей страны?

«Судя по результатам исследования, если, конечно, мы согласимся, что такого рода термин как «идеализация» будет нам полезен, особой разницы в оценке респондентов не было. Очевидно определенное, скажем, тяготение к «своим», чешским или словацким политикам, хотя во всех случаях речь идет о государственных деятелях Чехословакии, то есть совместного государства, в котором жили чехи и словаки. Люди просто выбирают то, что им ближе»,

подчеркнула Табери.

Итоги опроса были представлены в Праге во вторник.