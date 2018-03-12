«Чешского льва» покорила «Ледяная баба»

Всего члены Чешской академии кино и телевидения рассмотрели 51 работу. Ярчайшей звездой вечера стала лента «Ледяная баба» или «Ледяная мать» (Bába z ledu) режиссера Богдана Сламы, получившая сразу 15 номинаций. Также наиболее успешными по числу номинаций стали фильмы «Босиком по стерне» (13), «Милада» (10), «Маленький крестоносец» (9), «Квартет» (8) и «Грязь» (8).

«Радио Прага» беседует с создателем лучшего фильма года Богданом Сламой.

– Помимо режиссуры вам также был присужден «Чешский лев» за лучший сценарий ушедшего года. Как появлялась данная история, и что послужило вдохновением для нее?

– Я размышлял о том, как выглядит жизнь матерей, ведь все привыкли их эксплуатировать, они постоянно вынуждены прислуживать. Я попытался заглянуть в их мир, задуматься над тем, каково это быть родителем в немолодом уже возрасте и иметь взрослых неблагодарных сыновей; над тем, какие еще шансы предоставляет жизнь.

– Насколько непростой задачей было заставить актеров залезать в ледяную воду во время съемок, ведь сценарий приводит нас в общество моржей на берегу Влтавы, где главная героиня встречает Броню, изменившего впоследствии ее жизнь?

– Они заранее прошли специальную подготовку, готовились к фильму. Поскольку свои роли они очень полюбили – особенно Зузана Кронерова и Павел Новы, – то согласились принять участие в подобном тренинге, после которого уже не боялись заходить в воду.

– Как вы отнеслись к тому, что ваша картина получила такое рекордное количество номинаций?

– Я рад, что фильм академикам понравился, что он их заинтересовал. Создание кино – это всегда командная работа, поэтому я крайне рад и за своих коллег, – поделился своими эмоциями Богдан Слама.

На мероприятии присутствовал и исполнитель одной из главных ролей в фильме «Ледяная баба» Павел Новы.

– Чем вас особенно привлек ваш персонаж?

– Тем, что это был Броня – это говорит за все. Друзья, только начинайте закаляться летом, зимой последствия могут быть фатальными.

– Приятно ли было впервые взяться за собственную статуэтку «Чешского льва»?

– Да, это мой самый первый «Чешский лев», а учитывая то, сколько мне уже лет, – наверное и последний. Когда я уже совсем скоро стану стариком, я бы сюда снова с удовольствием зашел – на этот раз за «Львом», оценивающим выдающиеся заслуги в кинематографе – если, конечно, таковы у меня имеются… Думаю, кое-что найдется…

– Часто ли вам приходилось помогать вашей коллеге по картине Зузане Кронеровой? Легко ли она заходила в холодную воду?

– Наоборот – она помогала мне, поскольку была настолько разогретой, что вода вокруг нас буквально нагревалась, – смеется Павел Новы.

Еще одним лауреатом 2018 года стала режиссер Ольга Соммерова, снявшая документальную ленту о жизни и судьбе выдающейся чешской оперной певицы Сони Червеной.

– Картина рассказывает не только о ней, но и о нашем XX веке, о двух тоталитарных режимах, уничтоживших не только ее семью, но и тысяч, миллионов людей. Я признательна, что мои коллеги-академики оценили то, как я показала нашу Чехословацкую Республику. Сейчас, как мы знаем, стране снова придется сражаться за то, чтобы и впредь остаться демократической.

– Считаете ли вы ваш фильм «Червена» переломным с своей режиссерской карьере, ведь и у зрителей он пользовался огромным успехом?

– Когда у меня была самая первая премьера, и я видела восторженные реакции зрителей – я этому просто не могла поверить, я этого не ожидала. Ранее у меня вышли картины о Вере Чаславской и Марте Кубишовой. Таким образом, сейчас я завершила своеобразный триптих – серию, повествующую о великолепных чешских женщинах, – поделилась Ольга Соммерова, держащая в руках статуэтку хрустального льва.