Чешское Рождество: отдых, подарки, благотворительность

Второе по популярности место среди рождественских подарков занимает одежда – ее собирается подарить 59% жителей страны, большинство из которых также составляют женщины. На третьем месте оказались игрушки, которые выбирает 44% респондентов. Такие данные указаны в исследовании, проведенном агентством GfK.

Среди рождественских подарков будут также книги, электроника, деньги, продукты питания, алкоголь и ювелирные изделия.

14% чехов преподнесет в качестве подарка ваучер на покупку товара или услуг. 5% чехов подарит своим близким лечебно-косметическую процедуру, а 4% оплатит отпуск.

Работать в рождественские дни будет только 6% чехов

Большинство жителей страны (84%) планирует провести рождественские праздники дома – с семьей, близким человеком или в одиночестве. Встретить Рождество в своем доме с родственниками собирается 19%, а 5% уезжает на это время к родственникам. Почти половина опрошенных предпочтет в праздничные пассивный отдых, и только 28% будет активно проводить свой досуг. Работать в рождественские праздники планирует лишь 6% чехов.

Деньги на благотворительность выделяет более трети жителей страны

Проведенное исследование также показывает, что 38% жителей страны в рождественские дни жертвует на благотворительность. «Благотворительные взносы чаще всего делают люди в возрасте от 50 до 59 лет, которые составляют более половины всех, кто делает пожертвования. Меньше всего благотворительностью занимается молодежь от 20 до 29 лет (24% от общего числа», – сообщила пресс-секретарь агентства GfK Андеа Паточкова.

Чаще всего чехи жертвуют сумму от 201 (7,7 евро) до 500 крон (19 евро). 30% делает взнос менее 100 крон (3,8 евро), у 5% эта сумма превышает 1000 крон (38,5 евро).