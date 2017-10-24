«Чешское радио» дарит радость чешским пенсионерам

В списках Йежишека (в Чехии подарочки под елку кладет Йежишек – Ježíšek, младенец Иисус) встречаются и довольно курьезные пожелания – как в случае Лиды из Высочины, которая еще в прошлом году захотела прокатиться на мотоцикле. И ей несказанно повезло, ведь взяться за исполнение ее желания решилась Мартина, для которой мотоцикл – привычный вид транспорта.

– Как только я услышала, что хочет пани Лида, и знала, что могу осуществить ее желание прямо здесь и сейчас, я сказала себе: ты должна! То, что я столкнулась именно с такой просьбой – это, по-видимому, судьба!

Пан Зденек, в свою очередь, захотел отправиться в зоопарк, где в последний раз был лет сорок назад. Здесь его встретил очень любезный и доброжелательный сотрудник, который согласился провести небольшую экскурсию специально для него. Более того, Пану Зденеку выпала возможность покормить жирафов, подержать змею, «навестить» бегемота и многое другое. Он был неимоверно счастлив!

Проект «Внучата Иисуса», инициатором создания которого выступило «Чешское радио», пытается хоть чуточку скрасить для этих людей светлые рождественские праздники, заставить их поверить в чудо.

Подробнее об этом уникальном проекте рассказывает его руководитель Мартин Ондрачек.

– Сейчас, в первой фазе проекта, мы обращаемся в дома престарелых и другие подобные учреждения – как государственные, так и негосударственные. Нам необходима обратная связь с их стороны. В настоящий момент нам удалось завязать сотрудничество с 65 центрами для пожилых людей, работаем мы с ними сразу по нескольким направлениям. Всего в Чешской Республике свыше 1 400 аналогичных учреждений, поэтому разослать такое количество электронных писем, а потом внести конкретную информацию в базу данных быстро не удастся. Первый год проекта показал, что большинство желаний пожилых людей относится, скорее, к области нематериальных подарков. А если таковые и имеются, то это, как правило, что-то очень простое, недорогое, скажем, подписка на журнал, абонемент в бассейн и т. д. Чаще всего мы можем услышать желания, затрагивающие сферу личных чувств и эмоций, например, встреча со знакомыми или другим близким человеком, – рассказал Ондрачек.

Аничка Мателова, с которой также беседовали участники проекта, рассказала, что самое огромное ее желание – чтобы к ней приехал сын и отвез ее к себе домой на Рождество, ей очень хочется увидеть внуков, посмотреть, насколько те подросли. В доме для престарелых она живет уже приблизительно десять лет. Но, к сожалению, даже уже и не помнит, когда сын навещал ее в последний раз. Организаторы выразили общее желание – чтобы пан Марек, сын Анички Метеловой, проживающий в Брно, воплотил в жизнь столь скромное пожелание своей матери.

Узнать больше о проекте «Внучата Иисуса» вы сможете на его страничке в фейсбуке или связавшись с его представителями по электронной почте: vnoucata @rozhlas.cz