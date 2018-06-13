Чешское пиво на экспортном марше

«Хмельный» список расширяется

На долю Польши приходится 15% общего объема вывозимых товаров, Австрии – 13%. На 10% увеличился экспорт в Украину и Израиль.

Какие из новых рынков осваивают отечественные производители?

Пивоваренный колосс «Будейовицкий Будвар» (Budějovický Budvar), чья продукция давно востребована не только в родных пенатах, но и во всем мире, экспортировал в прошлом году пенный напиток в общей сложности в 76 государств мира. В прошлом году этот «хмельный» список пополнился семью новыми странами, сообщил «Чешскому радио» пресс-секретарь «Будвара» Петр Самец. «Мы начали вывозить продукцию на континенты, на которых прогнозируется существенное повышение потребления пива. Речь идет об Африке, Южной Америке и Азии, а если говорить более конкретно –об ЮАР, Гане, Боливии и Филиппинах».

За последних пять лет «Будвару» удалось повысить объем экспорта примерно на 30%.

Интересен и опыт чешского семейного предприятия ЕМCО («Эмко»), крупнейшeго производителя продуктов из овса в Центральной Европе. Компания производит мюсли, овсяные печенье и каши, сухие завтраки из злаков. Сегодня ее продукция, а именно батончики без глютена, продаются в огромной сети супермаркетов Америки, разрекламированной в мультсериале «Южный парк». В целом ЕМCО поставляет свою продукцию в 50 стран мира.

Чехия осваивает новые горизонты

Все чаще на американский рынок удается проникнуть также чешским малым и средним фирмам. И это несмотря на то, что следует отметить наличие высокой конкуренции на всех сегментах рынка США, подчеркивает председатель Ассоциации малых и средних предприятий и предприятий ЧР Карел Гавличек. «США, можно сказать, вообще становится в последние годы для экспортеров хитом, потому что несмотря на то, что объем экспортируемых там нашими компании товаров не очень внушительный, он в итоге приносит нам большую прибыль. То есть фирмы могут себе позволить продавать в Америке дорого, получая максимальную маржу».

Какой вид поддержки производители считают эффективным?

Помочь выйти на новые рынки отечественным фирмам помогает не только государственная поддержка непосредственно на территории самой Чехии, но и услуги собственных работников экспортирующих компаний в целевых регионах и странах. Большим подспорьем становится презентация фирм в зарубежье, и более 50% всех чешских производителей прибегает к данной возможности.

Требования к работе CzechTrade с каждым годом возрастают

Более ощутимой стала и поддержка со стороны государственного агентства поддержки экспорта CzechTrade, которое предоставляет консультации по экономическим вопросам и является посредником в поиске зарубежных торговых партнеров. «Tреть предпринимателей уже обратилась либо намерена обратиться в ближайшее время за поддержкой к CzechTrade. Вообще фирмы становятся все более требовательными в своих ожиданиях от предоставляемого агентством сервиса. Они уже не довольствуются маркетинговыми исследованиями, а требуют подготовки переговоров по конкретным направлениям с потенциальными деловыми партнерами»,

– говорит председатель Ассоциации малых и средних предприятий и предприятий ЧР Карел Гавличек.

Эксперты также отмечают интерес со стороны чешских малых и средних компаний к возможностям в России. Предприятия вновь налаживают контакты и возвращаются на рынки стран на восток от границ Чехии, удар которым нанес экономический кризис. Вывод Минпрома и Ассоциации малых и средних предприятий сделан на основе опроса, в котором приняло участие 400 компаний самой разной направленности.