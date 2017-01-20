20-01-2017 14:48 | Катерина Айзпурвит

Лыжница из ЧССР Ивана Зельничкова. Сегодня она владеет огромным состоянием, говорит на пяти языках, включая русский, строит отели и казино по всему миру и часто бывает на родине, где до сих пор живет ее мать. У нее трое детей от второго брака – пятнадцать лет она была женой человека, который сегодня официально стал президентом США. Ивана – бывшая супруга Дональда Трампа.

Победа Дональда Трампа на выборах, для многих неожиданная, стала еще большим сюрпризом для граждан Чешской Республики, ведь Ивана Трамп давно относится к числу чешских селебритис, дает интервью местным СМИ, знакома с президентом Милошом Земаном, который уже выразил желание видеть ее новым послом США в Праге. Хотя брак Иваны с Дональдом Трампом был расторгнут еще в 1992 г., они продолжают поддерживать хорошие отношения, а их общая дочь Иванка принимала активное участие в избирательной компании своего отца, и намерена работать в его администрации. По-видимому, многие в Чехии считают, что такие «родственные связи» в Белом доме могут обеспечить стране определенные привилегии в США.

Как напомнил Милош Земан после объявления результатов американских выборов: «Дональд Трамп, по крайней мере, знает, где находится Чехия».

Новый президент, действительно, не может этого не знать. После того как он в 1977 г. женился на модели из Восточной Европы, которую повстречал в Нью-Йорке, спецслужбы ЧССР начали собирать досье и на Ивану, и на ее мужа. Там было все, вплоть до обстоятельств знакомства крупного бизнесмена и бывшей чехословацкой лыжницы. Органы госбезопасности сразу же стали также интересоваться отцом Иваны Милошом Зельничеком, которого подвергали допросам. И если файл «Ивана» исследователям обнаружить не удалось, досье на ее отца в архивах сохранилось.

«Он предоставлял им информацию, которую они все равно узнали бы. Никаких сведений, которые могли бы кого-то компрометировать, он им не сообщал», – рассказывает сотрудник Института изучения тоталитарных режимов Петр Блажек.

Когда Зельничек летел на свадьбу дочери, в аэропорту его обыскали, обнаружив две стеклянные пиалы и 37 канадских долларов. Это был сигнал, что если он не будет разговаривать с сотрудниками госбезопасности, в покое его не оставят, да и за границу к дочери больше не выпустят.

В опубликованных недавно документах есть запись от 22 октября 1988 г., сообщающая о том, что Трамп отказался выдвигать свою кандидатуру на пост президента США, поскольку считал, что в 42 года «он еще слишком молод для такого поста». При этом бизнесмен был твердо намерен победить на выборах 1996 г. как независимый кандидат, когда ему исполнится 50.

«Хоть это звучит как утопия, Д. Трамп уверен, что ему это удастся», – указано в справке, основанной на информации, предоставленной неназванным источником, который обсуждал эту тему с отцом Иваны Милошом Зельничеком, после того как в 1988 г. к нему приезжала дочь. Позже выяснилось, что доносчиком был близкий друг семьи.

Однако, несмотря на внимание спецслужб, Ивана и ее семья не порывали контакты с исторической родиной: дети Иваны и Дональда часто проводили лето в Чехословакии, у бабушки с дедушкой. Дед учил их ловить рыбу и стрелять из ружья, бабушка – экономно относиться к еде. Когда в октябре 1990 г. Милош Зельничек скоропостижно скончался, из США на его похороны прилетела не только дочь с детьми, но и Дональд Трамп, который провел в Злине, родном городе Иваны, несколько дней. Сегодня внуки поддерживают тесные отношения с бабушкой, а Дональд-младший, который свободно говорит по-чешски, даже назвал своего сына в честь деда Милошом.

Как же складывались отношения между Иваной и ее американским супругом, который теперь называет ее «своей самой любимой из бывших жен»? Теперь это, наверное, интересует многих в мире, а в 2009 году «Чешское телевидение» беседовало с пани Трамп просто как с богатой соотечественницей, имевшей за плечами опыт управления крупной бизнес-империей, куда входили и казино, и отели.

«Все думают, что я вышла замуж за миллионы долларов, что у Дональда Трампа были миллионы, но их у него не было. Он тогда зарабатывал 70 тысяч долларов в год, что 35 лет назад были очень большие деньги, но так не было, чтобы отец ему сказал: «Вот тебе, сынок, два или пять миллионов долларов!» Ничего подобного! Он нам ни кроны не дал взаймы, так что мы все заработали сами», – сообщила интервьюеру Ивана.

Ивану Трамп часто спрашивает, что именно ее привлекает в мужчинах, и обладает ли этими качествами Дональд Трамп.

«Для меня важен интеллектуальный уровень и возможность доверять человеку. Можно ли было доверять Дональду?.. Ну, 15 лет – это не так плохо. Сейчас у нас очень хорошие отношения. А развод? Проблемы остаются лишь до той поры, пока не решен денежный вопрос. А как только это происходит, все приходит в норму», – объяснила Ивана Трамп, которая утверждает, что успешно работала с Дональдом «как одна команда».

Остается добавить, что 90-летняя мать Иваны «болела» за бывшего зятя во время его предвыборной кампании, сообщив СМИ, что «они уже 39 лет остаются друзьями». «Доник – самый милый на свете человек», – считает Мария Зельничкова, которая всегда общается с Дональдом Трампом, приезжая в Америку.