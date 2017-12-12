Чешско-саксонское Крушногорье – надежда на внесение в список ЮНЕСКО

Идея внесения региона в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО появилась в Саксонии в 1998 г. и примерно десять лет спустя также нашла отклик в Чехии, где к проекту подключились Устецкий и Карловарский края. Работа по оформлению совместной заявки началась в 2011 году. Свой вклад в продвижение идеи внесли не только государственные учреждения, институты охраны памятников обеих стран, но и отдельные края, специалисты, жители населенных пунктов. Первое свое заявление из-за административных препон организации по охране памятников Чехии и Германии решили отозвать. После соблюдения всех формальностей, связанных с планами данного региона, шахтерский регион ныне готов скрестить шпаги с другими объектами, претендующими на престижную охрану.

Крушные, как называют в Чехии Рудные горы, формировали в Центральной Европе естественную границу между Богемией и Саксонией на протяжении многих столетий. Самый высокий пик Крушногорья – гора Клиновец находится на чешской части территории. Область является ценным свидетельством преобразования горной промышленности, а позже и ее размаха, предшествовавшего промышленной революции.

«В этот регион с чешской стороны входит территория, на которой сохранились как следы добычи и обработки ценных руд, так и свидетельства других построек и технологических инноваций, подаренных Крушными горами миру», – подчеркнул глава общества «Montanregion Krušné hory – Erzgebirge» Mихал Урбан.

Рудные горы - неоценимый вклад в развитие горных наук

Местные руды богаты железом, медью, серебром, обращают на себя внимание также повышенные содержания урана, олова и других металлов. Концентрация минеральных ресурсов Крушных гор является уникальной. «Полезные ископаемые в этом крае добывали более 800 лет. Облик местной природы сформировался с сeредины XII века вплоть до наших дней в результате деятельности шахтеров. И другого такого региона, так существенно повлиявшего на возникновение и развитие горных наук и наук о Земле, как Крушные горы, в мире не найти»,

– сообщил Mихал Урбан.

Добыча полезных ископаемых наложила специфический отпечаток на способ ведения местного хозяйства, культуру и общество в целом. Ввиду этого речь идет не только об уникальных местных шахтах и ряде мест, сохранивших следы деятельности шахтеров, но и о населенных горняками городах. Создававшие их строители вынуждены были прибегать к оригинальным урбанистическим решениям, учитывая сложный рельеф местности. В этих поселениях до сих пор сохранились самобытные культурные традиции.

С немецкой стороны в рамках заявки на внесение в престижный список числится 17 шахтерских объектов, с чешской – пять. Среди них и уникальные места в типичном крушногорском поселке Мнеденец (Měděnec) или горняцком городке Крупка.

«Мы включили в эту номинацию самое ценное, что связано непосредственно с местной шахтерской историей и традицией. Это, например, шахта Старого Мартина, крепость Крупка, историческая часть города»,

– информировал уполномоченный по выдвижению Крупки в упомянутый список Ростислав Кадлец.

Издавна проводимая активная шахтерская деятельность, кроме Крупки, формировала в Устецком крае также своеобразный облик таких городов как Циновец, Гора святой Катержины и Выслуни. В Карловарском крае, с точки зрения сочетания природного и культурного наследия, весьма интересны Божий Дар, Яхимов и Oстров.

Власти города Крупка надеются на то, что внесение в список ЮНЕСКО могло бы способствовать существенному повышению финансирования региона и подъему интереса к нему со стороны туристов. В настоящее время здесь завершается строительство информационного центра.

История не знает границ

«Собранная сторонами документация сама по себе представляет достижение, заслуживающее самого большого уважения. Это – поистине научный труд об очень важной главе истории Крушных гор, которая, к счастью, не знает границ», – подчеркнул глава чешского Министерства культуры Даниэл Герман. Заявка будет рассмотрена на заседании Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2019 году.