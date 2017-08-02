На конференции Интерпола, проходившей в этом году в Найроби с участием представителей Tаможенного управления Чешской Республики, были отмечены внушительные успехи чешских таможенников: в 2017 году им удалось задержать самое большое в истории количество рогов носорогов, ставших жертвами браконьеров. Рог, увы, стал сущим проклятием для этих животных.

Носорог дороже золота

– Один из наиболее серьезных случаев задержания партии рога носорога произошел в Чехии в 2012 году. Стоимость этого товара – очень высокая. Представьте себе, что один килограмм порошка из рога стоит в два раза дороже килограмма золота или одного килограмма кокаина, если сравнивать его цену со стоимостью наркотиков! это связано с тем, что в Азии верят, что порошок является лекарством против рака и платят за него большие суммы. Это большая проблема в настоящее время. И чешской таможне удалось изъять большую партию рога носорога, оценочная стоимость которых составляет 100 миллионов крон (3,8 млн евро), – говорит Вендулка Гола, заместитель Таможенного управления Чехии.

Сотрудничество таможенных лабораторий

– Сотрудничает ли чешское Таможенное управление с российскими коллегами также по другим направлениям?

– В прошлом году я подписала план деятельности, который предусматривает, что в течение двух лет мы осуществим с российскими партнерами различные совместные проекты. Первый этап реализации одного проекта уже начался и касается сотрудничества таможенных лабораторий. Мы уже посетили лабораторию в Москве, оснащенную современной техникой, обменялись опытом и информацией. Мы будем сотрудничать и в другом областях, и во всех случаях происходит взаимный обмен сведениями. Это касается контрабанды табачных изделий, наркотиков, оружия и т.д. Были у нас в настоящее время и случаи, связанные с борьбой против терроризма. Мы получаем информацию от российской таможни, и уже дважды чешскую таможню посетил председатель Государственного таможенного комитета России. Мы договорились о продолжении наших совместных проектов, которые являются успешными. Прежде всего, мы нуждаемся в информации, касающейся борьбы с контрабандой, и в этой области у нас сложилось отличное сотрудничество с российской таможней.

– Что для вас ценно в данном сотрудничестве с чисто человеческой точки зрения, потому что вам есть что сравнивать с учетом наличия большого опыта сотрудничества, как мы ранее упоминали, с таможенниками Франции, Перу и Эквадора?

– Мы получаем от русских таможенников ценную и, что особенно для нас важно, актуальную информацию, которая помогает нам, например, задержать контрабанду табачных изделий, отправленных самолетом из Москвы. Я бы оценила оперативность этой работы. И когда мы приходим к коллегам российской таможни, там всегда чувствуется хорошая и открытая атмосфера. Причем это между таможенниками – обычное дело. Что же касается сотрудничества в области противодействия контрабанде табачных изделий, чешские эксперты даже помогают коллегам в тех случаях, когда российские собаки принимают участие в соревнованиях, - нас приглашают на такие соревнования. Это тоже показатель эффективности сотрудничества между нашими таможнями,

– подчеркивает Вендулка Гола.