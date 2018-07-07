ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК НА «РАДИО ПРАГА»: 5-Я ЧАСТЬ

Вещание на русском
Архив передач
Пятый урок мини-сериала посвящен медицинской теме.
О чем вас спросит доктор?
Четвертый урок мини-сериала посвящен городскому транспорту. Мы научим
вас пользоваться автоматами для приобретения билетов на пражские
трамваи,…
Третий урок мини-сериала посвящен посещению кафе. Мы научим вас
основным фразам, необходимым при общении с официантами.
Русская служба «Радио Прага» подготовила для вас мини-сериал
знакомства с языком Ярослава Гашека и Карела Чапека… Мы приветствуем
вас…
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Письмо чешских сенаторов Владимиру Путину с призывом освободить Олега Сенцова
Государство обеспечит юридическую помощь малоимущим и беженцам
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Кирилл и Мефодий – апостолы алфавита
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