ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК НА «РАДИО ПРАГА»: 5-Я ЧАСТЬ

Антон Каймаков, Эва Туречкова, Вит Поганка
07-07-2018
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Пятый урок мини-сериала посвящен медицинской теме. О чем вас спросит доктор?

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