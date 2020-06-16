Чешский язык на «Радио Прага»

Вещание на русском
Архив передач
Русская служба «Радио Прага» подготовила для вас мини-сериал, который
поможет вам познакомиться с языком Ярослава Гашека и Карела Чапека.
Добро пожаловать на второй видеоурок чешского языка «Давайте
знакомиться!»
facebook
twitter
newsletter
youtube
instagram
rss
В Пражских курантах обнаружили неизвестные скульптуры и письмо из прошлого
Андрей Кайдановский: «Балет – это ужасно интересно для любого человека»
Низкая безработица – угроза для экономики
В Пражских курантах обнаружили неизвестные скульптуры и письмо из прошлого
«Последний адрес» – мы обязаны помнить каждого
В Праге прошла акция в поддержку Олега Сенцова
Дипломатия с княжеской короной
Нелегальный софтвер установлен у 32% чешских пользователей