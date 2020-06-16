Чешский язык на «Радио Прага»

Эва Туречкова
16-06-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Русская служба «Радио Прага» подготовила для вас мини-сериал, который поможет вам познакомиться с языком Ярослава Гашека и Карела Чапека. Добро пожаловать на второй видеоурок чешского языка «Давайте знакомиться!»

Хит столетия
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL