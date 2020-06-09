Чешский язык на «Радио Прага»

Эва Туречкова
09-06-2018
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Русская служба «Радио Прага» подготовила для вас мини-сериал, который поможет вам познакомиться с языком Ярослава Гашека и Карела Чапека. Добро пожаловать на первый видеоурок чешского языка «Здороваемся и прощаемся по-чешски»!

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