Чешский язык на «Радио Прага»

Русская служба «Радио Прага» подготовила для вас мини-сериал, который поможет вам познакомиться с языком Ярослава Гашека и Карела Чапека. Добро пожаловать на первый видеоурок чешского языка «Здороваемся и прощаемся по-чешски»!