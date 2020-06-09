Чешский язык на «Радио Прага»

Вещание на русском
Архив передач
Русская служба «Радио Прага» подготовила для вас мини-сериал, который
поможет вам познакомиться с языком Ярослава Гашека и Карела Чапека.
Добро пожаловать на первый видеоурок чешского языка «Здороваемся и
прощаемся по-чешски»!
Интерес к изучению чешского языка в мире, в том числе в Украине, растет.
В рамках сотрудничества с чешским Министерством образования…
Учить новый язык – это прекрасно. Учить новый язык в языковой среде –
еще лучше. Углублять имеющиеся знания языка, общаться на нем,…
День учителя в Чехии не случайно отмечается именно 28 марта, когда на
свет появился Ян Амос Коменский – величайший педагог, один из…
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Каждую неделю в программе «Радио Прага» на суд слушателей будет представлено пять песен. (Далее об этом)
Цветочная «Марьянка» – окна с видом на шотландский пейзаж
Чешская «зарядка» будущего
За свободу Чехословакии в 1968 и украинских политзаключенных в 2018
Неравнодушная Прага – в поддержку Олега Сенцова
Аркадий Бабченко
Чешские врачи не спешат принимать украинцев в свой клуб
Польская рабочая виза не дает права на трудоустройство в Чехии
В Праге прошла акция в поддержку Олега Сенцова