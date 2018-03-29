Чешский в Украине – спрос превышает предложение

В Америке, например, одной из самых активных в этом направлении является Чешская школа им. Т.Г. Масарика (T. G. Masaryk Czech School), основанная в Чикаго в далеком 1921 г. В масариковской школе насчитывается свыше 80 учащихся из числа детей и около 35 взрослых слушателей. Чешскому языку обучают в рамках земляческих обществ не только в США, где находится многочисленная чешскоязычная диаспора, но также в Хорватии, Германии, Румынии, России, Сербии, Украине, Аргентине, Бразилии, Австралии, Новой Зеландии и Парагвае. Возрастающий интерес к чешскому отмечают в последние годы также в Украине. Только в 2017 году на курсы чешского, организованные Чешским центром в Киеве, записалось свыше одной тысячи человек. Спрос явно превышает предложение, однако не в силах Чешского центра полностью его удовлетворить

Трудности фонетики чешского лектор-носитель языка на уроке во Львове демонстрирует на примере отрывка из «Приключений песика и кошечки» Йозефа Чапека. Закалка западнославянским языком продолжается упражнением на произношение Ř (рж), зачастую не без помощи скороговорок – сущее испытание для многих энтузиастов.

Говорит координатор языковых курсов, проводимых при зарубежных чешских центрах, Петра Ландергот – Калвинская:

– Чешский центр в Украине находится в Киеве, однако язык мы преподаем в восьми городах, ко тому же взяли под свой патронат и языковые курсы в Белоруссии. В 2017 году в сети наших мини-филиалов по всей Украине было зарегистрировано 1172 участника курсов. Год от года интерес к чешскому языку возрастает, что является также заслугой директора Чешского центра Луции Ржегоржиковой.

Чешский в мини-центрах преподают носители языка

В интервью Русской службе «Радио Прага» Луцие Ржегоржикова рассказала, что приехав 2014 г. в Киев, она узнала, что сотрудники Чешского центра развили достаточно активную деятельность в столице, а также в Харькове и Львове. Она решила, что украинцы из других регионов также должны получить возможность приобщиться к чешской культуре посредством программ, предлагаемых Чешским центром. В украинских городах к организации мероприятий Чешскому центру удается привлекать местные власти, коммерческую сферу и гражданское общество.

«Нам удается открывать там наши мини-центры с курсами чешского языка. В регионы направляются наши преподаватели – носители языка, которые получают там все необходимые для работы условия – оплату дороги, питания, жилья и даже лингвистические кабинеты, как это и должно быть в XXI веке. Мы очень рады, что можем активно работать в Харькове, в городе Днепр. С апреля мы ведем свою деятельность в Запорожье, в Одессе планируем открыть наш филиал в сентябре этого года, в Виннице мы работаем уже полтора года, равно как и в Ивано-Франковске. A во Львове мы чувствуем себя как дома, поскольку благодаря новому скоростному шоссе туда можно добраться из Чехии за 5–6 часов. Так что сегодня Львов превратился в популярное туристическое направление, и чехи туда очень любят ездить.

В Белоруссии курсы чешского языка мы открыли, разумеется, в столице, где получаем существенную поддержку дипломатического представительства Чешской Республики. Мы планируем начать работу и в других городах страны и хотели бы проводить мероприятия регулярно, чтобы развивать белорусское направление».

Ради чего учат чешский?

Что мотивирует участников курса? Это стремился выяснить корреспондент «Чешского Радио» Мартин Оцкнехт.

– Я хочу поступить на медицинский факультет в Чехии, учиться в Университете им. Масарика в Брно. Мой дедушка был чехом, однако он не учил меня языку, и дома мы не говорили по-чешски,

– рассказала 15-летняя Зоряна Козак, начавшая осваивать азы языка своих предков лишь на курсах. Однокурсник Зоряны, Эдуард Хабровышин, на два поколения старше ее. Выучить чешский его подтолкнули семейные доводы.

– Дочь с мужем живет в Праге. У нее трое детей, я езжу навещать их и хотел бы говорить с моими внуками по-чешски. Я хорошо знаю польский, русский и украинский, однако чешский – трудный язык. Вообще самое сложное для меня – это различить, где женский и мужской род, – сетует Эдуард.

Среди тех, кто изучает в Украине чешский язык, много врачей.

– В больнице в Украине тяжело работать, выделенных на сферу здравоохранения средств не хватает. Зарплаты врачей низкие, поэтому я хотела бы работать в Брно,

– пояснила 25-летняя врач-гинеколог Соломия Миклуш. Она надеется устроиться на работу в Чехии именно по своей специальности.