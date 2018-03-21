Чешский след на орбите

«Петр Гинц, мальчик еврейского происхождения, находясь в Терезинском гетто, выпускал вместе с друзьями самодельный журнал «Веден». Титульный лист этого журнала Эндрю Фойстел возьмет на борт «Союза МС-08». Кстати, Петр Гинц также является автором рисунка «Лунный ландшафт», на котором изображена планета Земля, увиденная с Луны. Американский астронавт намеревается напомнить не только о холокосте, Петре Гинце, а также Терезине, но и почтить память израильского астронавта Илана Рамона, который погиб во время катастрофы шаттла «Колумбия» в 2003 году, имея при себе в тот момент именно «Лунный ландшафт»», - рассказывает Павел Сухан.

Благодаря американскому астронавту, на Международной космической станции уже побывал любимый чешский детский герой «Кротик», а также экземпляр «Космических песен», созданных писателем Яном Нерудой. Похоже, что «Кротик» станет наряду с фигуркой гавайской женщины и волком Забивакой – символом ЧМ-2018 по футболу, талисманом также настоящей экспедиции.

«У Индиры Фойстел, жены Эндрю Фойстела - чешские корни: ее отец по национальности - индиец, женившийся в Брно на чешке Алене. Именно поэтому Эндрю Фойстел решил в 2009 году обратиться в Астрономический институт АН ЧР с предложением взять в свой личный багаж, естественно с согласия NASA, на орбиту что-то из Чехии. Тогда выбор пал на «Космические песни» чешского писателя Яна Неруды, а в 2011 году в космос отправился «Кротик» (чеш. кртечек)», - напоминает Павел Сухан.

«Трехчленный экипаж выполнит на МКС в рамках 55-й экспедиции ряд задач. Причем Эндрю Фойстел остается на МКС еще и на экспедицию под номером 56, во время которой он станет главой Международной космической станции», - сообщил «Радио Прага» Павел Сухан.

Стыковка «Союза-08» с МКС назначена на 23 марта. Во время выхода в открытый космос новый экипаж МКС вручную запустит несколько наноспутников, установит панорамные видеокамеры, а также устранит две устаревшие антенны. Намечается также установка двух антенн для мониторинга маршрутов стай перелетных птиц.

«Во время пребывания экипажа на МКС будет также действовать проект «В космос с Кротиком – 2018», в рамках которого чешские дети и молодежь смогут следить за работой Эндрю Фойстела», - заключает Павел Сухан.