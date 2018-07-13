Чешский Малин – забытая трагедия войны

Село Чешский Малин в Ровенской области появилось в Украине в 1871 г. вблизи деревни Украинский Малин. Его основали чешские переселенцы, прибывшие по приглашению царя на новую родину из Раковника и Жатеца, центра хмеля. Вскоре их стараниями он превратился в одно из самых преуспевающих поселений Волынской области. Чехи создавали здесь свои театры, оркестры и ансамбли, организацию Sokol, выпускали чешские книги и газеты, приглашали из Чехии чешских учителей. 13 июля 1943 г. фашисты сожгли Чешский Малин, убили 400 жителей, из них 374 чеха, 105 детей. Eжегодно на здешнем кладбище, где чехи воздвигли памятник, проводят торжественное собрание и служат панихиду по погибшим.
Малинская трагедия стала одной из самых скорбных страниц истории волынских чехов. В интервью Русской службе «Радио Прага» несколько лет назад глава Чешского национального совета Украины Людмила Мухина рассказала:
– В Украине, в чешском селе Малин, произошла такая же трагедия, как и в Лидицах. В 1943 году через Малин прошли колпаковцы, и жители Малина отдали им продукты, муку. И 13 июля село было сожжено, практически все в селе погибли. Волынские чехи поставили там мемориальный памятник. Я приехала туда первый раз в 1993 году, потому что мы тоже об этом не слышали. Рядом с Киевом тоже есть Малин, а тут говорили о трагедии – оказывается, было такое чешское село. Сейчас туда каждый год приезжают волынские чехи из Праги, служат там траурную панихиду. Вообще об этом кладбище заботятся, дубинские чехи его убирают.
- Насколько многочисленна дубинская диаспора?
– Больше двухсот человек. В Луцке большая диаспора, много волынских чехов и в Житомире. В Малине тоже была большая диаспора, в Малой Зубовщине, но после Чернобыля многих чехов вывозили в Чехию – программу переселения с радостью восприняли в этих деревнях, и эти села стали уже в большей мере украинскими, нежели чешскими.
Богумил Филипек стал одним из немногих свидетелей этого злодеяния. Что спасло ему жизнь? Он был госпитализован в то время в малинскую больницу.
«Мы – те, кто могли, наблюдали за происходящим из окон больницы, откуда была хорошо видна деревенская площадь. Немцы выгоняли со всех дворов скот – куда подальше, и жителей. За деревней людей распределяли по группам – по национальности, полу и т.д. Вдруг привели примерно тридцать женщин: кто-то нес на руках ребенка, или дитя ухватилось за мамин подол. Между больницей и сельской усадьбой был забор, за ним стоял амбар. И этих женщин туда загнали … Это невозможно описать! По сараю застучала дробь пулеметных очередей, громыхнули гранаты – какие стенания и крик разносились из амбара! Женщины там сгорели, а одна из них выбежала, хотела перелезть через забор к больнице. Там ее и застрелили, и она сгорела вместе с амбаром на том заборе!»,
– не в силах сдержать нахлынувшие чувства, со слезами на глазах, по прошествии почти семидесяти лет после трагедии вспоминал в интервью «Радио Прага» Богумил Филипек.
Каратели планировали расправиться и с пациентами больницы, но те спрятались в подвал. Нацисты бросили в подвал гранату. Одного русского солдата задело осколком, а женщине, стоявшей рядом с Филипеком, оторвало ноги. Послышался ужасающий крик.
Видел Богумил Филипек и то, как отправляли на смерть остальных жителей Чешского Малина.
«Немцы гнали людей куда-то вместе с доктором на самый край деревни. Заперли в костеле и подожгли. По окрестности разносился гул, как раз начал дуть сильный ветер. Потом пошел дождь, уже после того, как все там сравняли с землей. А что происходило с домашним скотом! Кони, коровы, гуси, бараны и свиньи … Как будто бы невесть кто все это организовал, скот бродил из одного конца села в другой, туда и обратно, на обеих сторонах села все горело. Поросята хрюкали, курицы кудахтали, все животные издавали звуки... На это невозможно было смотреть, нестерпимо было все это слышать. A потом пришел один русский, который видел этот ужас, и сказал, что немцы уже ушли».
Избежать смерти 13 июля 1943 года удалось лишь примерно тридцати мужчинам, которых немцы заставили выгнать из Чешского Малина скот в соседнюю деревню и унести награбленное у местных жителей добро. Многие из спасшихся в тот день потом вступили в отряды Людвика Свободы. Большинство из этих жителей Чешского Малина остались после войны в Чехословакии. Некоторые поселились в Новом Малине в Шумперской области на чешской территории. Поселение до 1947 г. было известно под названием Франкштат. Однако после того как сюда переселились волынские чехи, в том числе из числа переживших малинскую резню, населенный пункт был переименован, именно 13 июля, в память уничтоженного нацистами села. После 1945 года из Франкштата были выселены местные этнические немцы.
О судьбе 400 жертв трагедии времен Второй мировой войны в Чешском Малине с 2012 года напоминает и реконструированный памятник в Новом Малине, на котором увековечены имена всех жертв, над которыми нацисты устроили жуткую расправу. Население Нового Малина сегодня насчитывает около 3,5 тысяч жителей.