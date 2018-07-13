Чешский Малин – забытая трагедия войны

75-я годовщина карательной операции

Малинская трагедия стала одной из самых скорбных страниц истории волынских чехов. В интервью Русской службе «Радио Прага» несколько лет назад глава Чешского национального совета Украины Людмила Мухина рассказала:

– В Украине, в чешском селе Малин, произошла такая же трагедия, как и в Лидицах. В 1943 году через Малин прошли колпаковцы, и жители Малина отдали им продукты, муку. И 13 июля село было сожжено, практически все в селе погибли. Волынские чехи поставили там мемориальный памятник. Я приехала туда первый раз в 1993 году, потому что мы тоже об этом не слышали. Рядом с Киевом тоже есть Малин, а тут говорили о трагедии – оказывается, было такое чешское село. Сейчас туда каждый год приезжают волынские чехи из Праги, служат там траурную панихиду. Вообще об этом кладбище заботятся, дубинские чехи его убирают.

- Насколько многочисленна дубинская диаспора?

– Больше двухсот человек. В Луцке большая диаспора, много волынских чехов и в Житомире. В Малине тоже была большая диаспора, в Малой Зубовщине, но после Чернобыля многих чехов вывозили в Чехию – программу переселения с радостью восприняли в этих деревнях, и эти села стали уже в большей мере украинскими, нежели чешскими.

Свидетельство госпитализованного

Богумил Филипек стал одним из немногих свидетелей этого злодеяния. Что спасло ему жизнь? Он был госпитализован в то время в малинскую больницу.

«Мы – те, кто могли, наблюдали за происходящим из окон больницы, откуда была хорошо видна деревенская площадь. Немцы выгоняли со всех дворов скот – куда подальше, и жителей. За деревней людей распределяли по группам – по национальности, полу и т.д. Вдруг привели примерно тридцать женщин: кто-то нес на руках ребенка, или дитя ухватилось за мамин подол. Между больницей и сельской усадьбой был забор, за ним стоял амбар. И этих женщин туда загнали … Это невозможно описать! По сараю застучала дробь пулеметных очередей, громыхнули гранаты – какие стенания и крик разносились из амбара! Женщины там сгорели, а одна из них выбежала, хотела перелезть через забор к больнице. Там ее и застрелили, и она сгорела вместе с амбаром на том заборе!»,

– не в силах сдержать нахлынувшие чувства, со слезами на глазах, по прошествии почти семидесяти лет после трагедии вспоминал в интервью «Радио Прага» Богумил Филипек.

Каратели планировали расправиться и с пациентами больницы, но те спрятались в подвал. Нацисты бросили в подвал гранату. Одного русского солдата задело осколком, а женщине, стоявшей рядом с Филипеком, оторвало ноги. Послышался ужасающий крик.

Видел Богумил Филипек и то, как отправляли на смерть остальных жителей Чешского Малина.

«Немцы гнали людей куда-то вместе с доктором на самый край деревни. Заперли в костеле и подожгли. По окрестности разносился гул, как раз начал дуть сильный ветер. Потом пошел дождь, уже после того, как все там сравняли с землей. А что происходило с домашним скотом! Кони, коровы, гуси, бараны и свиньи … Как будто бы невесть кто все это организовал, скот бродил из одного конца села в другой, туда и обратно, на обеих сторонах села все горело. Поросята хрюкали, курицы кудахтали, все животные издавали звуки... На это невозможно было смотреть, нестерпимо было все это слышать. A потом пришел один русский, который видел этот ужас, и сказал, что немцы уже ушли».

Франкштат был переименован в Новый Малин

Избежать смерти 13 июля 1943 года удалось лишь примерно тридцати мужчинам, которых немцы заставили выгнать из Чешского Малина скот в соседнюю деревню и унести награбленное у местных жителей добро. Многие из спасшихся в тот день потом вступили в отряды Людвика Свободы. Большинство из этих жителей Чешского Малина остались после войны в Чехословакии. Некоторые поселились в Новом Малине в Шумперской области на чешской территории. Поселение до 1947 г. было известно под названием Франкштат. Однако после того как сюда переселились волынские чехи, в том числе из числа переживших малинскую резню, населенный пункт был переименован, именно 13 июля, в память уничтоженного нацистами села. После 1945 года из Франкштата были выселены местные этнические немцы.

О судьбе 400 жертв трагедии времен Второй мировой войны в Чешском Малине с 2012 года напоминает и реконструированный памятник в Новом Малине, на котором увековечены имена всех жертв, над которыми нацисты устроили жуткую расправу. Население Нового Малина сегодня насчитывает около 3,5 тысяч жителей.