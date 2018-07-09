Чешский ключ к тайнам египетских иероглифов

Среди «чешских прорывов» уже числятся обнаружение и изучение в период 1981-1998 гг. незавершенного комплекса пирамид фараона Ранеферефа (или Неферефра), который возник примерно 4,5 тыс. лет назад. Прежде всего ученые сосредоточили свое внимание на изучении погребений царских и иных родов в некрополе V династии.

Новая страница чешско-древнеегипетского словаря

Нынешний археологический сезон в Абусире, царском некрополе в окрестностях древнего Мемфиса, исследователи из Чешского египтологического института Карлова университета намеревались подытожить проверкой уже обнаруженных надписей. В конце концов им все же удалось расшифровать тайну одного из древнеегипетских погребальных памятников, а именно часть посвящения в виде иероглифов, которое не поддавалось объяснению. Подобные надписи обладали для жителей Древнего Египта магический силой, способной облегчить и повлиять на загробную участь их близких. Многие надписи были предначертаны самой вечности.

Крышка саркофага военачальника Meнехибнекона в прошлом была повреждена грабителями, поэтому текст на нем оказался неполным. Задачу усложняло и то, что текст оказался нечитабельным, ученые не могли понять, какое именно послание в нем зашифровано. В ходе работы над захоронением упомянутого полководца исследователи вернулись в гробницу скончавшегося в VI в. до н. э. жреца по имени Иуфаа – она вместе с утварью, саркофагом и мумией была обнаружена чешскими археологами еще в 1998 году, и поняли, что надпись на его саркофаге частично идентична тексту на гробе Meнехибнекона. Нахождение параллелей между ними помогло найти ключ к полной разгадке этой «эпитафии».

«Мы трудились в склепе, где находилось захоронение генерала Meнехибнекона, три недели без перерыва, и за это время практически выучили наизусть все эти значимые древнеегипетские иероглифы. Когда мы попали в гробницу Иуфаа и начали анализировать еще не идентифицированные тексты, то увидели сходство между некоторыми частями надписей на саркофагах жреца и полководца. Это и подтолкнуло нас к проведению более тщательного анализа изобразительных знаков»,

– рассказала «Чешскому Радио» по возвращении в Прагу египтолог и лингвист Рената Ланграфова.

Услышать жрецов Изиды

Одну из ключевых ролей в разгадке предстояло сыграть знаку свиньи (вепря), который занимает немаловажное место в мире египетских символов.

«Знак свиньи в данном случае – весьма характерный признак. И хотя, судя по всему, сам жрец Иуфаа не прибегал к использованию этого изображения, на месте, предназначенном в надгробной надписи веприце, красуется богиня с химерическим обликом в виде бегемота. «Картинка» в принципе является аналогом свиноматки, так как в этом толковании самка вепря несет ту же смысловую нагрузку, что и самка бегемота, то есть мы имеем дело все с той же богиней Исидой, или Изидой (ee имя по-чешски произносится Eset – прим.), которая предстает в самых разных обличьях».

Исида, или мать Гора, в египетской мифологии олицетворение супружеской верности и материнства, признавалась, помимо прочего, и защитницей мертвых, сопровождавшей египтян к месту вечного блаженства. Надгробная надпись на саркофаге была своеобразным напутствием и «охранной грамотой» в загробный мир.

«Смерть не властна поселиться в сердце...»

Первоначально такие надписи являлись привилегией фараонов, однако в VI в до н. э. на такой уровень почестей могли претендовать и богатые граждане – к примеру, военачальник Meнехибнекон. Надпись на его гробе гласит, что смерть не властна над генералом.

«Смерть не властна поселиться ни в сердце, ни в какой-нибудь другой части тела Meнехибнекона, потому что на все его тело нисходит свет Исиды и ее магической силы»,

– прочитала поэтический текст на саркофаге Рената Ланграфова.

В Абусир чешские ученые вернутся в конце лета.