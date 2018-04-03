Чешский имплантат поможет больному позвоночнику

«Данный тип операций – замена межпозвонкового диска в области поясничного отдела позвоночника до сих пор проходила с использованием имплантатов из полиэфирэфиркетона. Они хорошо себя зарекомендовали, однако, учитывая опыт операций на иных отделах позвоночника, мы знаем, что больший эффект может приносить использование другого материала – титана. Это и стало главной причиной того, что я занялся разработкой нового имплантата для поясничного отдела. В моем случае речь идет о сплаве на основе титана. Организм человека этот материал не отторгает, он хорошо срастается с окружающими тканями. Кроме этого, учитывая свой собственный опыт работы, я попытался придать имплантату еще ряд полезных качеств», - комментирует автор разработки Люмир Грабалек.

Благодаря новому виду межпозвонкового имплантата операция на позвоночнике становится менее инвазивной. Для ее осуществления, как подчеркивает хирург, достаточен разрез длиной около 5-6 сантиметров. В меньшей степени затрагиваются окружающие ткани. Имплантат также лучше приспособлен для манипулирования хирургами, что снижает риск ошибок при вживлении.

— «Наш титановый имплантат вводится в свернутом состоянии. До полных размеров его разворачивают только во время установки. Благодаря этому, протез лучше прилегает к окружающей костной ткани, что увеличивает его стабильность».

Разработанный Люмиром Грабалеком вид имплантата, заменяющего межпозвонковые диски, может быть использован не только для восстановления функции позвоночника в поясничном отделе, но и в нижней части грудного отдела. Для использования в выше расположенных отделах позвоночника размеры имплантата Люмира Грабалека уже необходимо уменьшать.

Новые виды протезов с января текущего года уже были установлены 18 пациентам клиники, страдавшим от непереносимой боли, связанной с износом межпозвоночных дисков поясничного отдела позвоночника.

«Такого рода операции способны помочь пациентам с дегенеративным заболеванием межпозвонковых дисков, у которых уже нет иного выбора. В определенной степени данным заболеванием страдают практически все взрослые люди, что, однако не означает, что оно является источником проблем. Но часть пациентов, к сожалению, дошла до такой стадии, когда иного варианта, кроме оперативного вмешательства у них нет. К счастью пациентов с самыми тяжелыми вариантами заболевания не так уж много», - комментирует хирург, разработчик нового вида имплантатов, заменяющих межпозвонковые диски, Люмир Грабалек.

Работа над изобретением, совместно с технологической фирмой продолжалась в течение 5 лет.