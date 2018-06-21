Чешский флаг с коммунистической удавкой

За сорок один год, с 1948 по 1989-й, когда власть в Чехословакии была узурпирована компартией, по политическим мотивам к тюремному заключению было приговорено в общей сложности 205 486 человек. Эта цифра была определена с помощью данных последующей реабилитации граждан страны. Около 4500 человек из числа политических заключенных скончались за решеткой.

По приговорам коммунистических судов было казнено 248 человек, однако, историки ведут исследования по сей день, поэтому окончательный список жертв коммунистических репрессий в Чехословакии еще может вырасти.

Среди жертв коммунистического режима есть одна женщина – Милада Горакова.

– Милада Горакова – одна из самых известных, знаковых жертв коммунистического режима. Она боролась против фашизма, была арестована гестапо и отправлена в концентрационный лагерь. Когда в 1948 году к власти в Чехии пришли коммунисты, по ложному, сфабрикованному обвинению Горакова попала в тюрьму и была приговорена к смертной казни, – рассказывает Петр Марек, организатор движения «Без коммунистов».

– Какое место коммунисты, компартия занимают в современной Чехии?

– Честно говоря, я не понимаю, почему нечто подобное все еще существует. Коммунисты набрали несколько процентов на выборах, и теперь представлены в парламенте. Ведутся дискуссии на тему запрета коммунистической партии. Я думаю, что она просто должна быть распущена. Это лучше, чем запрещать. После возврата к демократии, в 1990 году, так и следовало поступить.

– Приходит ли на ваши акции молодежь?

– Работа, общение с молодым поколением для нас является приоритетом. Молодое поколение должно знать историю, осознавать какое зло тоталитарный режим причинил людям. Историю необходимо знать, чтобы эти преступления не повторились.

– Как вы относитесь к идее запрета коммунистической символики?

– В тех странах, где правили эти режимы, – будь то нацизм или коммунистическая диктатура – эти символы имеют другое, особое значение. У нас сложилась несколько абсурдная ситуация – закон запрещает пропагандировать насилие, чем и является коммунизм, однако, чешская компартия заседает в парламенте. Ну, мы живем в стране Ярослава Гашека и его Швейка…