Чешский центр расскажет Европе об Украине

– В чем заключается главная идея заявленного в планах дискуссионного проекта «Майдан»?

– Разработка этого проекта осуществляется уже несколько лет. Главная цель – рассказать европейским гражданам о современной Украине, о ее жизни и насущных проблемах. Мы готовимся провести десять встреч с известными представителями украинской интеллигенции, которые будут дискутировать на различные темы и тем самым представят взгляд изнутри. Дискуссии будут сниматься, в зависимости от договоренности, телестанциями Чехии, Словакии, Польши, Беларуси или Украины, а потом транслироваться по национальным каналам. Европейскому зрителю, таким образом, будет предоставлена возможность получить адекватную информацию о положении в Украине. Мы также надеемся, что эти дискуссии будут отражать и ситуацию у нас, то есть в европейских странах, расскажут о том, что мы представляем под понятием «европейские ценности» и как их воспринимаем. Многое мы считаем само собой разумеющимся и не понимаем, что Украина сейчас находится на активной стадии развития, когда только формируется понимание того, куда этот государство хочет направляться и как развиваться.

– Возможно, это единственный случай, когда Чешский центр стремится работать в двух направлениях, представляя также европейским и чешским гражданам ту страну, где культурное представительство разворачивает свою деятельность?

Я считаю это очень важным аспектом. Европейские граждане, которые читают газеты и смотрят телевидение, часто получает неточную информацию. В том числе, это связано со способом поиска и выбора источников информации, с тем, каким из них мы доверяем. Задуманный дискуссионный проект предоставит возможность узнать точку зрение украинцев, конкретных людей, которые будут обсуждать, в том числе и события в Европе и в мире. Проект «Майдан» в данном случае это площадка для диалога, - подчеркивает директор Чешского центра в Киеве Люция Ржегорикова.

– В программы работы всех чешских центров, развивающих свою деятельность в самых разных странах мира, включены курсы чешского языка. Вы этот проект реализуете не только в Украине, но также и в Беларуси.

– Сотрудничество с Беларусью нам дается несколько труднее из-за строгих визовых правил и необходимости получать аккредитацию. Но мы считаем это очень важным направлением нашей деятельности. Начиная с 2015 года, наши курсы окончило уже более 200 студентов, и мы намерены продолжать осуществления этой части программы обучения чешскому языку.

Всего, с того момента, как я стала директором Чешского центра в Киеве, выпускниками курсов чешского языка стало более 2,5 тысяч человек. Это один из важнейших способов представления чешской культуры в мире. Когда ты изучаешь язык, у тебя появляется желание больше узнать о традициях, истории, литературе, обо всем, что с этой страной связано.

Очень важно, что нам удается реализовывать программу курсов чешского языка также в других украинских городах, а не только в столице. Мы работаем в еще восьми достаточно крупных городах, где занятия проводятся под наблюдением чешского лектора. Этот преподаватель, работающий в регионе 3-5 месяцев, также способствует распространению чешской культуры. Этот педагог является нашим послом культурной дипломатии».

– Кроме осуществления программы курсов чешского языкуа, а также проведения множества иных мероприятий – встреч и концертов, Чешский центр в Киеве взялся и за издание книг.

– При поддержке спонсоров нам удалось создать маленькое издательство, которое, как мы планируем, будет заполнять существующие «белые пятна», выпуская книги чешских авторов, давно или вообще не издававшихся в Украине. Мы начали с произведений Вацлава Гавела. Наши планы не связаны с тем, чтобы превратиться в конкурентов украинских издательств. Мы только хотим показать пример качественного выпуска книг и привлечь их внимание к чешской литературе.

В 2018 году Чешский центр в Киеве, как и культурные представительства страны, открытые в других точках мира, планирует реализовать целый ряд проектов, посвященных 100-летию со дня образования Чехословакии, а также 50-й годовщине вторжения войск Варшавского договора.