Чешский бурианозавр «обошел» тираннозавра рекса

О том, как выглядело доисторическое животное, рассказывает палеонтолог и автор проведенного исследования Даниэл Мадзиа:

– Первый «чешский» динозавр получил имя Бурианозавр аугустай (Burianosaurus augustai). Из всего его скелета сохранилась только одна левая бедренная кость, которая была найдена в 2003 году недалеко от города Кутна Гора в осадочной горной породе, образовавшейся, вероятно, после сильной бури или цунами. Судя по всему, на протяжении какого-то времени тело динозавра плавало в море, поскольку на кости видны следы от акульих зубов. По нашим подсчетам, бурианозавр жил приблизительно 94 млн лет назад, в начале верхнего мелового периода. Это где-то на 30 млн лет раньше, чем, скажем, популярный тираннозавр рекс.

Длина «чешского» динозавра составляла 3–4 м. По словам ученых, речь шла о виде, обитавшем, как правило, на островах. Свое название бурианозавр получил в честь чешского художника и иллюстратора приключенческих книг Зденека Буриана, который, помимо прочего, прославился и палеонтологическими реконструкциями, созданными в соавторстве с профессором Йозефом Аугустой.

– Что нового способна привнести чешская находка в мировое палеонтологическое сообщество?

– Прежде всего, наше исследование интересно тем, что бурианозавр является довольно ранним представителем более крупной эволюционной цепочки – птицетазовых динозавров (также мы их называем орнитоподы). У нас, таким образом, появилась новая информация относительно возникновения данной группы и характерных признаков ее самых первых особей, – продолжает Мадзиа.

– Что в целом мы знаем о том, какие виды динозавров жили на территории современной Чехии? Были ли здесь для них подходящие условия?

– К сожалению, известно нам немного, так как в период мезозойской эры, когда жили динозавры, Европа являлась архипелагом, тут были острова самых разных размеров. Наш бурианозавр обитал на относительно большом острове, который назывался Ринско-чешский.

На сегодняшний день ученым известно о двух динозаврах с «чешскими корнями»: бурианозавре, который совсем недавно получил свое официальное название, и его плотоядном сородиче, чьи останки в свое время были найдены около города Брно.

– Вы сказали, что кость бурианозавра была обнаружена еще в 2003 году. Как часто вы возвращаетесь к более старым археологическим находкам?

– Этот конкретный динозавр был описан в 2005 году исследовательской группой Карлова университета. Тем не менее, тогда еще не было возможности отнести его к числу новых видов. С того времени многое изменилось, поскольку двенадцать лет назад нам еще не было известно такое количество динозавров, как сейчас. Таким образом, в 2005 году бурианозавр был лишь включен в определенную категорию, но названия тогда не получил, – заключает Даниэл Мадзиа.

Еще одна нелегкая задача – воссоздать наиболее точный портрет недавно найденного динозавра, – особенно если учесть, что в вашем распоряжении имеется всего только одна кость… Однако, и это для чешских специалистов не проблема. Помогают им в этом анатомические данные и сведения о родственных динозаврах.

Все результаты проведенных исследований были опубликованы в престижном журнале Journal of Systematic Palaeontology.