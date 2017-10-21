Чешские выборы – без евро и ЕС

– Из тех результатов, которые нам на данный момент известны, можно сделать вывод, что традиционная партийная система, основанная на идеологическом разделении на левых и правых, исчезает. Новые партии, как, например, ANO, «Пираты» или «Партия прямой демократии», отталкиваются не от известного конфликта правой и левой идеологии. Как показывает практика, избиратели испытывают усталость от этой традиционной правой-левой идеологии, и это уже не играет ключевой роли, когда они делают свой выбор. Противопоставление правых и левых уже не играет для избирателей такой роли, как раньше, – считате Ян Коварж.

– Политический аналитик Штепан Котрба, выступая в программе, посвященной выборам, в студии iDnes, заявил, что, по его мнению, предвыборная кампания в этом году «отличалась грязными методами и агрессивностью нападок на политических конкурентов». Все это подталкивало избирателей к тому, чтобы симпатизировать небольшим партиям. Вы согласны с ним?

– Я не думаю, что кампания этого года была какой-то особенно «грязной» или агрессивной, по сравнению, например, с предыдущей. Я больше обратил внимание на то, что на этих выборах не было каких-то определенных политических тем. Возможно, именно поэтому здесь проявили себя партии, ориентированные не на какие-то конкретные политические вопросы, а, скорее, на изменение самой политики, на очищение той политики, которую они заявляют, на изменение политического стиля.

– Новые партии стремятся обратить на себя внимание оригинальным подходом к решению проблем.

– В рамках предвыборной кампании стала очевидной следующая стратегия: много маленьких партий, а также «Свобода – Прямая демократия» (SPD), стремясь отличаться от других партий, декларируют смену политического курса, в этом и состоит конфликт. Однако в целом я не разделяю мнения тех, кто считает последнюю предвыборную кампанию более агрессивной, чем в предыдущие годы.

– Вы являетесь экспертом в области зарубежной политики, и в этой роли пристально наблюдали за выборами в других странах Евросoюза. Удивило ли вас что-либо в процессе нынешней предвыборной кампании в Чешской Республике?

– Меня особенно удивило то, что темы, касающиеся Европейского союза и вообще зарубежной политики, в Чехии не играли какой-либо серьезной роли. Не было и особых споров о том, в каком направлении должна развиваться внешняя политика ЧР в отношении ЕС и в целом. Европейские темы поднимали только явно антиевропейские партии или партии, скептически относящиеся к ЕС, требующие проведения референдума о выходе Чехии из ЕС или предостерегающие перед вступлением в еврозону. Тогда как партии, которые можно охарактеризовать скорее как проевропейские или колеблющиеся, в основном избегали как европейской, так и международной тематики. Они чувствовали евроскептицизм части электората и боялись потерять из-за этого голоса избирателей. Например, министр иностранных дел Любомир Заоралек от партии социал-демократов лишь вчера или позавчера заявил, что «допускает, что Чехия, возможно, могла бы вступить в еврозону». То есть больше всего меня поразило полное отсутствие зарубежных и европейских тем в дебатах партий в преддверии выборов.

Как подчеркивает Ян Коварж, ни ЧСДП, ни какая-либо другая партия не говорили перед выборами о стремлении укрепить позицию Чехии в рамках ЕС и не декларировали последовательный проевропейский курс.

– Можно ли провести отчетливые параллели между чешскими парламентскими выборами и другими европейскими странами?

– Общая черта – более активное участие молодых избирателей в возрасте до 30-35 лет, чем, например, в 2013 году, что также показали выборы во Франции и на прошлой неделе в Австрии. С этим обстоятельством связаны и определенные политические предпочтения. Молодые избиратели чаще тяготеют к выбору совершенно новых партий, нередко в некотором роде экстремального толка как, например, SPD Окамуры. Tо есть их заинтересованность в более активном участии в выборах приводит к тому, что усиливается вес нетрадиционных партий или партий, предлагающих изменение политического курса.

– В пятницу в ходе пресс-конференции президент Милош Земан сообщил, что он созовет сессию парламента с максимальным использованием предусмотренного Конституцией срока, т.е. через 30 дней. Он обосновал это тем, что это время необходимо для проведения переговоров с политическими партиями – после государственного праздника 28 октября президент планирует провести поочередно встречи с лидерами всех политических партий, которые пройдут в парламент, чтобы узнать их видение будущей политической структуры. Что следует ожидать от этих переговоров гражданам страны?

– Я полагаю, что Милош Земан намерен использовать этот месяц для обсуждения формирования правительства. Такой длительный период играет ему на руку для приобретения определенного влияния, чтобы во время переговоров с лидерами партий повлиять на них для формирования нового правительства в нужном ему ключе. Так что можно ожидать, что составление правительства займет определенное время, и новый кабинет появится не ранее чем через полтора месяца – раньше он просто не начнет работать, – считает сотрудник Института международных отношений Ян Коварж.