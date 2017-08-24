Чешские вагоны для петербургского метро

Конкурс на поставку 48 вагонов метро с асинхронным приводом для третьей линии метрополитена Санкт-Петербурга был объявлен в конце января 2015 года. Заказчиком конкурса выступил городской комитет по транспорту. Спустя месяц комиссия по госзакупкам признала ООО «Вагонмаш» (принадлежит на 51% Škoda Transportation и на 49% – «Кировскому заводу») победителем конкурса, но контракт был подписан только спустя два месяца: его трижды обжаловал в ФАС ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод», а администрация Петербурга приостанавливала подписание контракта, пока акционером «Вагонмаша» не стал «Кировский завод». Согласно контракту, «Вагонмаш» обязан был поставить в 2015 году один, в 2016 году – два и в 2017 году – пять шестивагонных составов. Они предназначены для работы на Невско-Василеостровской линии питерского метрополитена. Стоимость закупки составила 3,8 млрд рублей.

Все в строю

В Škoda Transportation подтвердили, что все восемь составов были переданы заказчику. «Последний шестивагонный состав «НеВа» был пригнан в электродепо «Автово» и выпущен на линию в середине августа», - пояснила «Радио Прага» Лубомира Черна, директор компании по корпоративным коммуникациям и маркетингу.

«Поставленные в Санкт-Петербург составы – не первые для Škoda Transportation. В 2012-2014 гг. наша компания передала петербургскому метрополитену 9 составов «НеВа» (54 вагона – прим. «Радио Прага») с асинхронным двигателем на сумму около 1,5 млрд крон. В настоящее время они используются на Невско-Василеостровской линии, причем некоторые из них уже преодолели более полумиллиона километров», - уточнил руководитель отдела по связям с общественностью Škoda Transportation Михал Тобрман.

По его словам, составы «НеВа» были изготовлены с использованием технологий и ноу-хау чешского предприятия и являются совместной разработкой завода «Вагонмаш» и Škoda Transportation. Они были созданы по заказу петербургского метрополитена и выпускаются на «Кировском заводе». Всего по состоянию на май 2017 года было собрано 17 шестивагонных составов: 9 базовой модели 81-556/557/558 и 8 модификации 81-556.1/557.1/558.1. Все они поступили в Петербургский метрополитен на Невско-Василеостровскую линию, где находятся в регулярной эксплуатации, за исключением ожидающих начала эксплуатации последних составов. В метрополитене данный поезд является представителем нового, четвёртого поколения: он оборудован асинхронными тяговыми электродвигателями, пуск которых осуществляется силовыми электронными преобразователями, а также имеет алюминиевый кузов и пневматическое рессорное подвешивание.

Формула успеха

«Одним из основных преимуществ составов является их значительно меньший вес по сравнению с имеющимися вагонами российской концепции. Обшивка кузова создана из легких алюминиевых «сэндвич»-панелей. Кроме того, вагоны могут использовать обратную отдачу энергии при торможении, поэтому они, в сравнении с эксплуатируемыми в настоящее время составами, способны сэкономить до 25 процентов электроэнергии, - рассказал Михал Тобрман. - Новые составы метро, предназначенные для Санкт-Петербурга, удовлетворяют всем нормам безопасности и оснащены новейшими технологиями. Пассажирам помогает ориентироваться наглядная аудиовизуальная информационная система, которая дополняет репродукторы радиовещания поезда. Безопасность пассажиров и машиниста обеспечивает система видеонаблюдения с записью данных». Руководитель отдела по связям с общественностью Škoda Transportation также заявил, что компания собирается побороться за новые заказы в России. Новый конкурс на производство 6 или 7 составов для Невско-Василеостровской линии должен быть объявлен в сентябре. Вместе с тем, Михал Тобрман не стал комментировать информацию российского издания «Ведомости» о том, что «Вагонмаш» подал иск к комитету по транспорту Санкт-Петербурга на 417 млн руб. Завод оспаривает начисление пени за срыв поставок трех составов метро для Невско-Василеостровской линии.

В результате комитет уже удержал из расчетов с заводом 123 млн руб., а в мае отправил претензию еще на 417 млн руб. Если штраф будет удержан, то его объем составит около 15% от стоимости контракта. Вследствие этого подконтрольное Škoda Transportation предприятие вместо планируемой прибыли получит значительные убытки.

Отметим, что помимо составов метро, в РФ пользуются спросом и другие виды чешского электротранспорта. В частности, в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону к старту чемпионата мира 2018 года собираются запустить городской транспорт, произведенный чешским предприятием SOR Libchavy. Речь идет об автобусах SOR EBN 12 и SOR EBN 10,5 с электродвигателями ТАМ 1049 Pragoimex мощностью 120 кВт. Главной отличительной чертой этих машин является экологичность и эффективность.

«Зарядить аккумулятор автобуса можно при помощи линий электропередачи для движения обычного троллейбуса. Такую функцию можно провести благодаря встроенному динамическому и статическому патнографу. Помимо этого, двигатель во время работы охлаждается водой, также, как и тяговый преобразователь. Тепло, которое отводится от двигателя, в зимнее время можно использовать для обогрева салона, что делает автобус еще выгоднее для его владельцев», - говорится на сайте компании SOR Libchavy.