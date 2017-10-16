Чешские ученые вернули человечеству храм Рамсеса II

На территорию храма, занимающего участок 32 на 51 метр, жрецы попадали через ворота, построенные из необожженных кирпичей. Далее на широком мощеном камнем дворе по левую и правую стороны располагаются два хранилища.

«Они находятся непосредственно у храма и служили для хранения каменной и металлической утвари, сосудов и тканей, необходимых жрецам для проведения ежедневных религиозных обрядов. В этих же хранилищах находились и алтарные жертвы», – комментирует директор Чешского египтологического института Мирослав Барта.

На месте, где в древние времена располагалось святилище, разделявшееся на три помещения, ученые нашли остатки цветных рельефов, которые позволят установить – как храм выглядел внутри и для чего непосредственно служил.

Благодаря исследованию найденных предметов, ученые надеются более точно установить также время возведения храма. Исследования храмового комплекса продлятся предположительно два археологических сезона.

— «Каждый сезон длится около пяти недель. К сегодняшнему дню большую часть древнего храма уже удалось откопать и задокументировать находки. В течение последующего месяца несколько специалистов будут их подробно исследовать и устанавливать предназначение найденных предметов».

Исследования пирамидных полей Абусира чешские египтологи осуществляют с 1960-х годов прошлого века. В первую очередь, ведется изучение погребений царских и иных родов в некрополе V династии.

К числу успехов можно отнести, например, обнаружение и изучение (1981-98) незавершенного комплекса пирамид фараона Ранеферефа (или Неферефра), который строился примерно 4,5 тысячи лет назад.

Серьезным результатом исследований 90-х годов, например, можно считать открытие 1996 года, когда была обнаружена гробница жреца Эуфайа.

В 2002 году в Абусире были найдены кости со знаками хорошо развитого ракового заболевания. В 2007 году были обнаружены доказательства присутствия поселений южнее от оазиса Бахария.

В ноябре 2012 года чешские археологи в Абусир эль-Мелек нашли гробницу принцессы V династии (периода 2500-2350 гг. до н.э.). В гробнице, высеченной в скале, были обнаружены четыре надгробных камня, статуи и расписанные столбы.

В 2013 году ученые обнаружили захоронение одного из королевских врачей – Шепсескафанха, служившего V-ой династии фараонов. Его титулы – верховный врач Верхнего и Нижнего Египта, жрец солнечных храмов, друг фараона, позволяют предположить, что речь идет об исключительной исторической личности, которая находилась в весьма близких отношениях с правителем.

К 2015 году относится открытие гробницы прежде неизвестной царицы Хенткаус III. Гробница царицы, являвшейся матерью правителя, находилась прямо в центре пирамидальной гробницы в Абусире. Речь идет об усыпальнице типа мастабы, построенной из известняка и имеющей форму усеченной пирамиды с наземной частью в виде молельни и подземной погребальной камерой, где помимо прочего были обнаружены надписи, свидетельствующие об имени владелицы гробницы и ее месте в иерархии в рамках двора фараонов – «жена фараона» и «мать фараона».