27-01-2017 14:54 | Катерина Айзпурвит

Радио, телевидение, газеты и Интернет-издания по-прежнему уделяют значительное внимание России, в последнее время, разумеется, часто в контексте «компромат Кремля на Дональда Трампа». Продолжают в Чехии следить за действиями российских войск в Сирии. В фокусе прессы сейчас и российские фигуристы – в Остраве проходит чемпионат Европы. Однако не меньшее внимание чешских журналистов привлекают и события внутри самой России.

Многие средства массовой информации Чехии не обошли вниманием заявление главы московской полиции Олега Баранова о том, что «взятки в Москве выросли более чем на 250%, превысив 2 млн рублей».

Коллеги из «Чешского Радио» сообщают о принятии Государственной Думой закона о домашнем насилии. «Первая пощечина – всего лишь административное правонарушение», так озаглавлен материал, посвященный этому резонансному для России законопроекту. «Легкое домашнее насилие не будет считаться в России уголовным преступлением. В последнем чтении нижняя палата парламента РФ – Государственная Дума утвердила смягчение наказания о так называемом «Законе о шлепках». Депутаты аргументировали свое решение желанием устранить противоречия в существующем законодательстве… «За» проголосовало 380 депутатов, три выступили против. По их мнению, смягчение закона приведет к росту насилия в семьях».

Натовский генерал Петр Павел тщетно пытается наладить диалог с российским Генштабом

Издание iDnes.cz – Mladá Fronta, со ссылкой на портал natoaktual.cz, рассказывает о попытках главы Военного комитета НАТО, чешского генерала Петра Павла установить диалог с российским Генштабом.

«Руководство НАТО поручило мне рассмотреть возможности диалога с генералом Герасимовым с целью снижения риска и повышению прозрачности в отношениях между сторонами», – сообщил генерал Павел после двухдневных консультаций членов Альянса, проходивших на днях в Брюсселе. Петр Павел сообщил также, что неоднократно пытался установить контакт с начальником Генерального штаба российской армии Валерием Герасимовым. Как сообщают журналисты, с момента своего вступления в должность генерал Павел предпринял не менее пяти таких попыток, последняя из которых была сделана уже в январе этого года. Пока его шаги не принесли успеха. Как констатирует Петр Павел, с российской стороной не удалось даже договориться по поводу тематики переговоров, призванных обеспечить снижение рисков и большую прозрачность между Россией и НАТО в военной области. Не имели успеха и его попытки начать с Герасимовым стартовые переговоры по выработке правил для ведения полноценного диалога по военной сфере, который, как считает руководство НАТО, мог бы помочь предотвращению трагических недоразумений и несчастий и помочь быстро решать проблемы, такие, например, как сбитый российский военный самолет на границе с Турцией.

Российский ПЕН-клуб отрицает, что Светлана Алексиевич состояла в его рядах

Газета Hospodářské Noviny опубликовало статью под заголовком: «Вы никогда не были нашей. Российский «ПЕН-клуб отрицает членство лауреата Нобелевской премии Алексиевич». «В России продолжается спор между писательницей, лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланой Алексиевич и местным филиалом Международного ПЕН-клуба. Недавно Алексиевич сделала заявление о том, что выходит из российского ПЕН-клуба. Она это сделала в знак протеста против того, что организация, пропагандирующая свободу слова, отказалась выступить в защиту украинского режиссера Олега Сенцова, находящегося в российской тюрьме», – объясняет газета.

Hospodářské Noviny, со ссылкой на «Гардиан», сообщают, что в ответ на это российский ПЕН-клуб вынес неожиданный вердикт: Алексиевич не может выйти из их организации, поскольку никогда не была его членом. Со своей стороны, Светлана Алексиевич опубликовала фотографию своего членского билета с печатью ПЕН-клуба, которая доказывает, что является членом организации с 1995 г. Это подтверждает и скрин-шот списка членов российского ПЕН-клуба мая 1916 г., опубликованный в Facebook Сергеем Пархоменко.

Hospodářské Noviny приводят мнение Алексиевич, которая убеждена, что «спор в ПЕН-клубе отражает сгущающуюся атмосферу так называемого «нового патриотизма» в России. «Это, действительно, очень изощренный способ, с помощью которого режим подрывает демократическое гражданское общество», – подчеркивает писательница. «Я лишилась многих друзей, поскольку не поддержала аннексию Крыма. Меня сразу же начали называть «русофобкой», не разделяющей их представления о Великой России», – объясняет ситуацию нобелевская лауреатка.

Hospodářské Noviny посвятили этому событию большой материал, давая подробный обзор ситуации, сообщая, что в знак протеста против отказа со стороны организации поддержать Олега Сенцова ПЕН-клуб покинули также Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, Борис Акунин, Лев Рубинштейн, Сергей Пархоменко.

«Процесс над Сенцовым вызвал волну международного протеста. За его освобождение выступает Европейский союз, США, Amnesty International и киносоюзы России и Украины. С призывами к освобождению украинского режиссера выступали МИД ЧР и Чешсккая академия кино и телевидения», – напоминает газета.

На чешских театральных подмостках – пьеса о Лже-Дмитрии

В Моравско-Силезском национальном театре – премьера пьесы, которая, хотя и не принадлежит перу русского драматурга, однако посвящена истории Руси. Автор пьесы «Царь-самозванец» - польский прозаик, поэт, драматург и публицист Адольф Новачиньский. Как несложно догадаться, пьеса посвящена событиям XVII века и Лже-Дмитрию. Как пишет «Чешское Радио», «поляки помогли беглому монаху взойти на русский престол». Моравско-Силезский национальный театр продолжает проект «Соседи», в рамках которого ежегодно приглашает режиссера из соседнего государства для постановки пьесы, связанной с его родиной. В этом году такой страной выступает Польша.