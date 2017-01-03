03-01-2017 14:46 | Вирджиния Варгольская

Что думает новое поколение чехов о темах, которые сегодня обсуждает весь мир? Мультикультурный центр в Праге провел исследование, ставящее за цель изучить, как подростки относятся к миграционному кризису, дружили бы они с человеком иного вероисповедания и цвета кожи, каковы их источники информации и умеют ли современные подростки отличить «утку» от правды.

Исследование, проведенное во главе с экспертом в области языка вражды в Интернете Ярославом Валухом и социологом Марией Клусачковой, выявило, что для многих чешских тинэйджеров, как, наверное, и для большей части подростков по всему миру, общественно-социальные проблемы не представляют «злобу дня». В школе молодое поколение общается и обсуждает отношения, одежду, развлечения, планы. Как же исследователям удалось проникнуть в мир подростков?

«По большей части это исследование проводили сами студенты средних школ, которые сформулировали вопросы для анкеты, а также варианты ответов. Поэтому темы этого исследования определяли сами студенты», - объясняет координатор проекта Кристина Свата.

Если вопросы формулировали сами подростки, как же среди их обыденных тем появился миграционный кризис? Изначально опрос, который должны были составлять студенты средних школ, фокусировался на определение меры интолерантности в Интернете среди школьников. И многие из тем, сформулированных подростками, автоматически сконцентрировались вокруг беженцев и восприятия представителей других национальностей в чешском обществе. Опрос впоследствии выявил, что отношение к беженцам и миграционному кризису у школьников в большинстве случаев негативное. При этом 40% опрошенных отметило, что оставило бы беженцев в ЧР «переждать» кризис. С другой стороны, 38% школьников выразило опасение, что миграционный кризис перерастет в войну. Однако в вопросах непосредственного отношения к национальным меньшинствам тинэйджеры были толерантными. Больше половины подростков отметило, что религия, цвет кожи и национальность для них бы не были препятствием в дружбе, и такое общение они бы воспринимали как обогащающее, в то время как «хэйт» (противоположность «лайка») заслужил бы скорее тот, кто по-другому одевается:

«Например, в случае вопроса, «стали бы школьники дружить с мусульманином?», большая часть из них – около 56%, ответили «однозначно да». За этим следовал большой процент школьников, которые бы дружили с мусульманином, но при условии его интегрированности в чешском обществе. Что в общей сложности составило около 70% позитивных ответов. Что же касается вопроса о дружбе с людьми иной сексуальной ориентации, вероисповедания и цвета кожи, это был открытый вопрос. На который, я бы сказала, школьники отвечали достаточно позитивно – около 55% написало «да, меня бы это общение обогатило». При этом некоторые отвечали «да, меня бы это общение обогатило, но… у меня проблемы с людьми иной сексуальной ориентации», например. То есть там часто появлялось «но», при этом ответы были довольно открытыми».

Исследование также ставило перед собой задачу выявить, откуда школьники черпают информацию – как наиболее достоверный источник в большинстве вопросов школьники указывали семью, затем школу. Социальные сети подростки активно используют, но не верят в достоверность информации, а данными, предоставляемыми негосударственными организациями или независимыми информационными порталами, школьники не интересуются вовсе. По-другому обстоит и ситуация с информацией, касающейся мигрантов или представителей других национальностей в общем:

«В случае вопроса национальных меньшинств, на первом месте выступают именно СМИ. Точнее, информацию о жизни нацменьшинств школьники получают от «общей атмосферы, царящей вокруг них», затем из СМИ, а потом уже из семьи и школы», - объясняет Кристина Свата.

Один из вопросов исследования также проверял школьников на способность отличать достоверность информации – студентам было представлено фальшивое высказывание чешского культурного деятеля Яна Вериха. Большая часть из них смогла перепроверить информацию и определить, что речь идет о «фейке».

«Вообще исследование показало, что подростки в школе, в основном, общаются на тривиальные темы – о школе, об отношениях, планах на выходные, еде, развлечениях. Социально-общественные темы часто не возникают. Однако группа студентов, для которых эти темы важны, а также школьники, которые отметили, что они проверяют информацию из нескольких источников, лучше распознали «фейк» из исследования».