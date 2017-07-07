«Президент Трамп однозначно от имени Соединенных Штатов подтвердил Североатлантический договор и параграф №5 (коллективная оборона). Это прозвучало абсолютно ясно», - сообщил Гамачек чешским журналистам. «Разумеется, с тем условием, что все будут выполнять свои обязательства, что Чешская Республика осознает. Еще до того, как Дональд Трамп выступил с этими требованиями, наше правительство приняло решение об увеличении бюджета на оборону до постепенного роста до 1,4% ВВП и перспективой роста до 2%. Чехия относится к этому серьезно», - подчеркнул Гамачек.

Мирослав Калоусек отметил важность заявления Трампа. Глава ТОР 09 также оценил, что Трамп в Варшаве говорил о том, что Россия своей деятельностью ставит под угрозу стабильность Европы.

Президент США заявил в Варшаве, что все государства-члены НАТО обязаны выполнять свои финансовые обязательства по отношению к альянсу, и похвалил в данной связи Польшу за то, что она является одним из немногих членов НАТО, кто отчисляет на оборону 2% ВВП. Чешская Республика, напротив, данное требование не выполняет, но, как и другие государства обязалась исправить это до 2024 года.

Ян Гамачек также выразил радость, что спустя годы переговоров с американскими политиками и после изменения американских предписаний, во время визита Трампа в Варшаву дело дошло до обсуждения импорта природного газа из США, как одной из возможностей уменьшить зависимость Европы от российского газа. «Для всех в Европе хорошо иметь альтернативу. У Чехии она уже есть – мы можем импортировать газ, например, из Норвегии. Но есть страны, у которых выбора нет, например, Прибалтика», - сообщил Гамачек. «Американский газ может вызвать конкурентную борьбу, и это пойдет на пользу всем потребителям, потому что конкурентная борьба, как правило, означает снижение цен».