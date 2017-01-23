23-01-2017 14:50 | Катерина Айзпурвит

Кажется, ни одна инаугурация американского президента в новейшей истории не вызывала в мире такие бурные и противоречивые эмоции как церемония вступления в должность Дональда Трампа, прямую трансляцию которой вели многие мировые СМИ, и Чехия не стала исключением. При этом диапазон комментариев чешских политиков этого события был очень широк – от комплементарных до скептических.

Как откликнулся на вступление в должность нового президента США чешский премьер? Позицию главы чешского правительства можно охарактеризовать как «сдержанный оптимизм». В день инаугурации Богуслав Соботка оставил в своем Twitter приветственное сообщение на чешском и английском языках: «Поздравляю нового американского президента Дональда Трампа. Я уверен, что отношения США и ЧР и в будущем сохранит прекрасные отношения». Ранее, реагируя на результаты голосования, премьер указывал, что «следует уважать выбор американского народа». «Мы подходим к этому прагматично. Трамп, в отличие от некоторых своих предшественников, хотя бы знает, где расположена Чешская Республика».

Богуслав Соботка буквально повторяет слова, сказанные в свое время президентом Милошом Земаном, который, в отличие от своих европейских коллег, поддерживал именно республиканского кандидата. Он даже заявлял: «Если бы я был американским гражданином, то голосовал бы за Трампа».

Еще до инаугурации чешский президент говорил с Дональдом Трампом по телефону и получил приглашение посетить Белый дом. При этом ранее Милош Земан трижды посещал Соединенные Штаты и ни разу не получал подобное приглашение. Из чешских президентов прием на высшем уровне был оказан только Вацлаву Гавелу.

Глава зарубежного отделения канцелярии президента Гинек Кмоничек, который является наиболее вероятной кандидатурой на пост будущего посла в США, присутствовал при историческом телефонном разговоре, когда, президенты договорились о встрече в Белом доме в апреле 2017 г. «Как каждый политик, Милош Земан во многом следует инстинктам… В этом казино он поставил против всех и выиграл», – подчеркнул Кмоничек.

Тем не менее, для Чехии приход в Белый дом нового хозяина относится, прежде всего, к вопросу внешней политики. Министр иностранных дел ЧР Любомир Заоралек дал в связи с этим интервью порталу iDnes.cz. Глава чешской дипломатии говорил, как он выразился, о «мире по-трамповски». «Перемены будут кардинальнее, чем это обычно происходит после выборов в США. Случилось нечто беспрецедентное – на пост президента пришел человек, не занимавшийся ранее политикой… Еще один большой вопросительный знак стоит над тем, как будет выглядеть ситуация в Конгрессе, потому что от этого в США очень многое зависит. А в данный момент в этом нет ясности, поэтому еще неизвестно, появится ли этот мир по-трамповски, поскольку непонятно, удастся ли президенту получить необходимую поддержку Конгресса», – объясняет Любомир Заоралек, который также в очередной раз напомнил, что не следует придавать ключевое значение радикальной предвыборной риторике Трампа, которая может оказаться «диаметрально противоположной реальности после выборов».

Что же, по мнению министра иностранных дел, ждет чешскую внешнюю политику с приходом Трампа? Любомир Заоралек придерживается той точки зрения, что внешняя политика Чехии не зависит от имени победившего в США кандидата. При этом он оценил успех Милоша Земана, поддерживавшего Трампа. Он сообщил, что уже обсуждал с чешским президентом темы, которые будут затронуты в ходе встречи Милоша Земана с Дональдом Трампом в Белом доме.

Некоторые чешские политики, однако, отнеслись к появлению во главе самой мощной державы планеты такой фигуры как Дональд Трамп куда более скептически. Глава оппозиционной партии ТОР-09 Мирослав Калоусек так прокомментировал приход Трампа: «Не остается ничего другого, кроме как надеяться, что он не воплотит на деле те заявления, которые делал в ходе предвыборной кампании. Я имею в виду, прежде всего, заявления, в которых он ставил под сомнение обязательства в рамках системы коллективной безопасности и обещания проводить протекционистскую и изоляционистскую экономическую политику. Также я очень надеюсь, что не произойдет изменений принципиальной политики США в отношении России. Если нечто подобное случится, это принесет существенные проблемы свободному миру», – считает Мирослав Калоусек.

Достаточно осторожно встречает приход Трампа в Белый дом и бывший посол ЧР в США, соратник президента Вацлава Гавела Михаэл Жантовский. В интервью каналу DV.tv он сказал, что из 16-минутной речи Трампа почерпнул лишь то, что США будут пытаться уничтожить исламский терроризм. Все остальное, по словам политика, ограничивалось восклицаниями о том, что «Америка – прежде всего! Америка – на первом месте!» Михаэл Жантовский считает, что американское общество разделилось на приверженцев глобализации - образованных, эффективно работающих, пользующихся различными источниками информации, много передвигающихся по миру, и традиционалистов, слабо связанных с глобализацией, к которым Трамп и обращался, давая понять, что «теперь о них вспомнят». В риторике теперь уже действующего президента США бывший чешский посол также увидел опасность того, что Дональд Трамп хочет «поставить с ног на голову и Вашингтон, и весь мир». «Мы знаем примеры политических лидеров, которого с этого начинали, и это не всегда хорошо заканчивалась», – подчеркнул Жантовский, который также указал, что одним из пунктов внешней политики Трампа является улучшение отношений с Россией, «в чем, конечно, ничего плохого нет, вопрос лишь, какую цену он готов заплатить за союз в противостоянии Китаю». «Что захочет за это Путин?» – задается вопросом Жантовский. «Все, что он может пожелать, находится на Ближнем Востоке или в Центральной Европе, что для на – плохая новость».