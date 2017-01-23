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Радиогазета Чешские политики о «мире по-трамповски»

23-01-2017 14:50 | Катерина Айзпурвит

Кажется, ни одна инаугурация американского президента в новейшей истории не вызывала в мире такие бурные и противоречивые эмоции как церемония вступления в должность Дональда Трампа, прямую трансляцию которой вели многие мировые СМИ, и Чехия не стала исключением. При этом диапазон комментариев чешских политиков этого события был очень широк – от комплементарных до скептических.

Белый дом, Фото: ЧТКБелый дом, Фото: ЧТК Как откликнулся на вступление в должность нового президента США чешский премьер? Позицию главы чешского правительства можно охарактеризовать как «сдержанный оптимизм». В день инаугурации Богуслав Соботка оставил в своем Twitter приветственное сообщение на чешском и английском языках: «Поздравляю нового американского президента Дональда Трампа. Я уверен, что отношения США и ЧР и в будущем сохранит прекрасные отношения». Ранее, реагируя на результаты голосования, премьер указывал, что «следует уважать выбор американского народа». «Мы подходим к этому прагматично. Трамп, в отличие от некоторых своих предшественников, хотя бы знает, где расположена Чешская Республика».

Богуслав Соботка буквально повторяет слова, сказанные в свое время президентом Милошом Земаном, который, в отличие от своих европейских коллег, поддерживал именно республиканского кандидата. Он даже заявлял: «Если бы я был американским гражданином, то голосовал бы за Трампа».

Еще до инаугурации чешский президент говорил с Дональдом Трампом по телефону и получил приглашение посетить Белый дом. При этом ранее Милош Земан трижды посещал Соединенные Штаты и ни разу не получал подобное приглашение. Из чешских президентов прием на высшем уровне был оказан только Вацлаву Гавелу.

Гинек Кмоничек, Фото: Прокоп Гавел, Чешское радиоГинек Кмоничек, Фото: Прокоп Гавел, Чешское радио Глава зарубежного отделения канцелярии президента Гинек Кмоничек, который является наиболее вероятной кандидатурой на пост будущего посла в США, присутствовал при историческом телефонном разговоре, когда, президенты договорились о встрече в Белом доме в апреле 2017 г. «Как каждый политик, Милош Земан во многом следует инстинктам… В этом казино он поставил против всех и выиграл», – подчеркнул Кмоничек.

Тем не менее, для Чехии приход в Белый дом нового хозяина относится, прежде всего, к вопросу внешней политики. Министр иностранных дел ЧР Любомир Заоралек дал в связи с этим интервью порталу iDnes.cz. Глава чешской дипломатии говорил, как он выразился, о «мире по-трамповски». «Перемены будут кардинальнее, чем это обычно происходит после выборов в США. Случилось нечто беспрецедентное – на пост президента пришел человек, не занимавшийся ранее политикой… Еще один большой вопросительный знак стоит над тем, как будет выглядеть ситуация в Конгрессе, потому что от этого в США очень многое зависит. А в данный момент в этом нет ясности, поэтому еще неизвестно, появится ли этот мир по-трамповски, поскольку непонятно, удастся ли президенту получить необходимую поддержку Конгресса», – объясняет Любомир Заоралек, который также в очередной раз напомнил, что не следует придавать ключевое значение радикальной предвыборной риторике Трампа, которая может оказаться «диаметрально противоположной реальности после выборов».

Любомир Заоралек, Фото: архив МИД ЧРЛюбомир Заоралек, Фото: архив МИД ЧР Что же, по мнению министра иностранных дел, ждет чешскую внешнюю политику с приходом Трампа? Любомир Заоралек придерживается той точки зрения, что внешняя политика Чехии не зависит от имени победившего в США кандидата. При этом он оценил успех Милоша Земана, поддерживавшего Трампа. Он сообщил, что уже обсуждал с чешским президентом темы, которые будут затронуты в ходе встречи Милоша Земана с Дональдом Трампом в Белом доме.

Некоторые чешские политики, однако, отнеслись к появлению во главе самой мощной державы планеты такой фигуры как Дональд Трамп куда более скептически. Глава оппозиционной партии ТОР-09 Мирослав Калоусек так прокомментировал приход Трампа: «Не остается ничего другого, кроме как надеяться, что он не воплотит на деле те заявления, которые делал в ходе предвыборной кампании. Я имею в виду, прежде всего, заявления, в которых он ставил под сомнение обязательства в рамках системы коллективной безопасности и обещания проводить протекционистскую и изоляционистскую экономическую политику. Также я очень надеюсь, что не произойдет изменений принципиальной политики США в отношении России. Если нечто подобное случится, это принесет существенные проблемы свободному миру», – считает Мирослав Калоусек.

Михаэл Жантовский, Фото: архив МИД ЧРМихаэл Жантовский, Фото: архив МИД ЧР Достаточно осторожно встречает приход Трампа в Белый дом и бывший посол ЧР в США, соратник президента Вацлава Гавела Михаэл Жантовский. В интервью каналу DV.tv он сказал, что из 16-минутной речи Трампа почерпнул лишь то, что США будут пытаться уничтожить исламский терроризм. Все остальное, по словам политика, ограничивалось восклицаниями о том, что «Америка – прежде всего! Америка – на первом месте!» Михаэл Жантовский считает, что американское общество разделилось на приверженцев глобализации - образованных, эффективно работающих, пользующихся различными источниками информации, много передвигающихся по миру, и традиционалистов, слабо связанных с глобализацией, к которым Трамп и обращался, давая понять, что «теперь о них вспомнят». В риторике теперь уже действующего президента США бывший чешский посол также увидел опасность того, что Дональд Трамп хочет «поставить с ног на голову и Вашингтон, и весь мир». «Мы знаем примеры политических лидеров, которого с этого начинали, и это не всегда хорошо заканчивалась», – подчеркнул Жантовский, который также указал, что одним из пунктов внешней политики Трампа является улучшение отношений с Россией, «в чем, конечно, ничего плохого нет, вопрос лишь, какую цену он готов заплатить за союз в противостоянии Китаю». «Что захочет за это Путин?» – задается вопросом Жантовский. «Все, что он может пожелать, находится на Ближнем Востоке или в Центральной Европе, что для на – плохая новость».

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