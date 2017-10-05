Чешские «Нобелевские» премии за кристаллы и насекомых

Революционный метод определения структуры кристаллов, открытый группой чешских ученых Института физики АН во главе с Лукашом Палатинусом, является огромным подспорьем для разработчиков новых материалов, лекарственных препаратов и химикалий. Следует напомнить, что чешский проект впервые в истории удостоился чести стать лицом очередного номера престижного издания. Это обстоятельство, подчеркивают эксперты, – еще одно свидетельство его уникальности.

«В определенной степени, это – совпадение и счастливая случайность, что научный урожай, собранный в нынешнем году, принес два столь принципиальных открытия. Однако тот исключительный факт, что открытия свершились именно на экспериментальных площадках Академии наук Чешской Республики, случайностью уже не назвать, потому что у нас действительно работает много блестящих ученых»,

– отметила на торжественной церемонии вручения наград за исключительные научные достижения и популяризацию отечественной науки профессор Эва Зажималова, председатель Академии наук.

Премию Академии наук Лукаш Палатинус считает не менее значимой, чем, к примеру, презентацию в авторитетном издании Американской ассоциации содействия развитию науке.

– Меня очень радует, что награду Академии наук получает вся группа ученых, как это произошло в нашем случае, а не один исследователь. В наше время, однако, уже очень редки случаи, когда открытие удается совершить в одиночку.

Исследования с ориентацией на практическое применение

Значение открытия заключается в том, что до сих пор нельзя было каким-либо образом влиять на формирование свойств кристаллов и расшифровать их атомную структуру. Однако теперь, взяв на вооружение сведения чешских ученых, можно распознать кристаллическую структуру веществ, которая определяет их физические и химические характеристики, цвет и степень твердости, в том числе реакционную способность.

– Наш метод позволяет определить структуру даже в мельшайших кристаллах, микро- или наноструктурах, причем с точностью, недоступной никому ранее,

– подчеркивает Л. Палатинус.

Кристаллография, таким образом, выходит на новый виток развития, так же как и чешская современная эндокринология насекомых. В последнем случае открытие удалось совершить группе ученых во главе с профессором-энтомологом Мареком Йиндрой из Центра ботаники Aкадемии Наук. С чешским профессором, осмелюсь предположить, Владимиру Набокову было бы о чем побеседовать. Писатель не раз высказывал предположение, что если бы ему не удалось заработать на жизнь написанием книг, он вполне выжил бы как энтомолог – например, провинциального зоологического музея.

40 лет поисков

Открытие чешских ученых касается рецептора, влияющего на развитие клеток насекомых и их размножение.

– Длительное время оставалось неизвестным, какую именно функцию выполняет этот гормон, так как он действует посредством рецептора и влияет на поведение клеток и вообще целого организма. К выявлению этого рецептора стремились ученые в Америке и в Европе лет сорок, и вот нам удалось, наконец, найти доказательство реального его существования, идентифицировать эту молекулу,

поясняет проф. Марек Йиндра.

Данное открытие в будущем поможет, помимо прочего, дополнить перечень селекционных достижений, например, в сфере инсекцитидов.