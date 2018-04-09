Чешские медики – против упрощения порядка трудоустройства врачей из Украины

Как сообщает издание Deník.cz, острый дефицит специалистов в сфере чешского здравоохранения ведомство намерено заполнить притоком специалистов из Украины – по 500 врачей в год. При этом чешская сторона готова максимально упростить процесс трудоустройства украинских врачей – министерства здравоохранения и промышленности используют поправку, позволяющую специалистам приступать к работе немедленно, без сдачи экзамена на подтверждение права работать в профессии.

Чешские медики относятся к этой идее весьма скептически. «Согласно обычной процедуре, каждый работник системы здравоохранения, прибывший не из страны Евросоюза, который хочет у нас работать, обязан сдать экзамен по специальности на чешском языке. Также он должен пройти обязательную стажировку», – напоминает вице-президент Чешской врачебной палаты Зденек Мрозек.

Исключения допускаются лишь в отдельных случаях, если речь идет об уникальном специалисте. «Такой специалист, конечно, не должен проходить подобную процедуру», – уточняет Мрозек.

Однако сейчас Министерство здравоохранения намерено воспользоваться данной поправкой, чтобы заполнить чешские больницы и медицинские кабинеты обычными украинскими медиками. «Министерство призывает потенциальных работодателей принять участие в проекте по трудоустройству высококвалифицированных специалистов. Однако оно неприкрыто подталкивает их к тому, чтобы заполнить как можно больше незанятых мест в больницах украинскими сотрудниками», – негодует Мрозек.

Он предупреждает, что отсутствие проверки уровня врача может негативно сказаться на лечениии здоровье пациентов.

Другие чешские медицинские сообщества рассматривают это новшество примерно под тем же углом зрения. Представители ассоциации стоматологов призывают министра здравоохранения Адами Войтеха остановить эту программу.

«Относительно проекта как такового у нас замечаний нет. Однако опасность, связанная с притоком непроверенных специалистов, важнее необходимости облегчить заполнение пустующих вакансий», – подчеркивает президент Чешской стоматологической палаты Роман Шмуцлер.

Министерство здравоохранения не считает критику обоснованной, указывая на то, что речь идет о мерах исключительного характера, которые призваны улучшить сложившуюся тяжелую ситуацию и облегчить работу чешским врачам и другому медперсоналу.

«Ко всему прочему, украинские медики будут работать под непосредственным профессиональным руководством специалиста, имеющего все предусмотренные законом разрешения и соответсвующее образование», – объясняет министр Адам Войтех.

После трудоустройства по облегченной схеме украинские медики получат разрешение на работу на год, в течение которого им предстоит подготовиться к сдаче экзамена по профессии на чешском языке.