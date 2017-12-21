Чешские куклы-берегини спасают детей с «других берегов»

Позитивное настроение объединяет и участников инициативы, выручивших на благотворительные цели за один лишь прошлый год 700 тысяч крон (27 тыс. евро). Проект можно назвать многоуровневым. Главная его цель – нахождение средств на детские прививки в кризисных областях или в регионах, где отсутствует даже базовая инфраструктура системы здравоохранения, подчеркивает руководитель чешского филиала UNICEF Павла Гомба.

Проект помогает там выжить, здесь – понять

«Программа, к которой в Чехии подключаются даже ученики начальных классов в рамках уроков изобразительного искусства, имеет, помимо этого, также просветительскую направленность. Во время занятий, на которых юные рукодельницы мастерят кукол, учителя беседуют со школьниками об основных правах ребенка, о том, какова ситуация с соблюдением этих прав в странах мира, охваченных природными катастрофами или вооруженными конфликтами. Таким естественным образом детям объясняются принципы солидарности и гуманизма».

У каждой куклы есть свое «свидетельство о рождении». Приобрести игрушку, которая становится уже символом, можно за 600 крон (около 20 евро). Суммы хватает на прививку одного ребенка от шести смертельных болезней. Инициаторы проекта считают, что продажа одной куклы может спаси жизнь одного ребенка. Ежегодно популярные в стране деятели, например, цеха деятелей культуры создают авторские работы для продажи на благотворительном аукционе.

Существует ли в рамках инициативы обратная связь не только с известными личностями, которые помогают пропагандировать проект, но и с менее известными его участниками? Запомнилась ли вам какая-нибудь история, связанная с созданием кукол, и почему?

«У нас собралось немало историй, связанных с этой инициативой. Мне лично особенно запомнился, например, случай, когда в одной семье каждая из трех дочерей сшила одну куклу для этого проекта. Старшие сестры, в отличие от младшей, очень быстро получили известие о том, что их куклы «удочерены». Это даже напоминает сказку, правда? И вот прошло не менее полугода, и в канун Рождества младшей сестренке сообщили, что нашлась одна женщина, которая приобрела ее работу с благотворительной целью и подарила своей дочке. Это известие оказалось для нашей мастерицы лучшим рождественским подарком. И поэтому я верю, что данный проект способен стать важным связующим звеном для многих в большей степени, чем Facebook».

Эти тряпичные красавицы напоминают мне кукол-оберегов: ими также любуются, а главное – просят у них помощи, – не для себя лично, а для тех, кто в ней больше нуждается. В каких странах, кроме Чехии, прижился благотворительный «кукольный» проект? Известно ли о том, путешествуют ли созданные в Чехии куклы за пределы страны?

«Нам известно, что наши коллеги по ЮНИСЕФ также создают кукол во Франции, Финляндии и Словении. Есть основания предполагать, что инициативу подхватят также в других странах. Что касается вояжей наших кукол, их действительно нередко вывозят и за границу. Некоторые чешские школы из числа приобщившихся к нашему проекту даже с чувством выполненного долга отмечают цветными флажками места «прописки» своих «делегатов» на карте. То есть куклы поддерживают некую всемирную связь, но самым естественным образом».

Каким Павле Гомбе видится будущее этого проекта?

«В мире по-прежнему ежегодно умирает около 1,5 миллионов детей от болезней, чего можно было бы избежать, если бы детям были сделаны прививки. Я считаю это трагедией и одновременно парадоксом в эпоху, когда развитые технологии стали доступными во всем мире, в том числе и в развивающихся странах. Поэтому мой вывод прост – проект остается востребованным, и нам нужны новые куклы»,

– заключает в интервью «Радио Прага» глава чешского филиала UNICEF Павла Гомба.