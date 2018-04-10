Чешские и американские ученые совместно занялись разработкой лекарства от рака

В основе нового препарата лежит вещество DON, известное еще со второй половины прошлого века и способное эффективно убивать раковые клетки. Однако из-за сильных побочных эффектов на организм, до его практического применения в фармацевтической промышленности и практической медицине в свое время так и не дошло.

«Оно напоминает молекулы аминокислоты глютамин, которая является природным хранилищем азота в организме. Азот используется в качестве главного строительного материала в ряде процессов. Когда клеткам необходимо начать быстро делиться и расти, они мобилизуют запасы азота, то есть начинается процесс расщепления глютамина», - объяснил Чешскому Радио Павел Майер из Института органической химии и биохимии.

Ферменты раковых клеток принимают DON за глютамин, однако из-за этого свойства использование вещества приводило к нежелательным побочным эффектам в функционировании желудочно-кишечного тракта пациентов.

«Принцип воздействия этого вещества на организм заключается в том, что оно лишает клетки жизненно важного материала, необходимого для быстрого развития и роста клеток. И, соответственно, эти клетки погибают. Весь вопрос заключается в том, как поразить «плохие» клетки и в то же время уберечь «хорошие», то есть уменьшить токсическое воздействие на них», - рассказал Павел Майер.

Цель, поставленная перед учеными, была сформулирована однозначно – найти форму препарата, сохраняющую все перечисленные полезные свойства, и, в то же время, щадящую остальные части организма.

Идея вернуться к полузабытому веществу DON и попытаться его модифицировать родилась в научном центре университета Джона Хопкинса в американском Балтиморе.

«А конкретно в голове профессора Джонатана Пауэлла. Сотрудничество наших институтов напоминает идеально дополняющую друг друга супружескую пару: у них прекрасно налажена медицина и биология, а у нас – химия. Все вещества, которые были в процессе поиска идеального состава препарата синтезированы, были придуманы и сделаны у нас. Заслуга американской стороны состоит в самой идее продолжать работать над DON. И что немаловажно, Университет Джона Гопкинса также обеспечивает все необходимые биохимические, биологические, а также фармацевтические исследования».

Пока не ясно, в какой форме будут препарат употреблять пациенты.

«Полученное лекарство, похоже, не способно вынести агрессивной желудочной среды, поэтому мы скорее думаем о подкожной форме введения препарата, чтобы вещество растворялось в организме постепенно», - рассказал Чешскому Радио Павел Майер из Института химии и биохимии АН ЧР.

Оба научных центра основали совместную спин-офф компанию Dracen Pharmaceuticals, в которую вложили свои лицензии на разработку лекарственного препарата от рака. На его развитие было выделено 40 миллионов долларов. Цель компании – довести лекарство до состояния первой фазы клинических исследований, до его первого контакта с пациентами. Если проект окажется успешным, фирму, по всей видимости, купит один из фармацевтических гигантов, который займется производством и реализацией препарата.