Чешские фирмы расплачиваются за нелегальных работников из Украины

Антон Каймаков
07-07-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Более 1000 нелегальных работников выявила чешская Государственная трудовая инспекция в течение первой половины 2017 года. Более половины нелегалов, работавших в Чехии, оказались иностранцами, в большинстве случаев из Украины.

Иллюстративное фото: Филип Яндоурек, Чешское радиоИллюстративное фото: Филип Яндоурек, Чешское радио За нарушение закона компаниям пришлось заплатить штрафы в общем объеме почти 31 миллион крон (в настоящее время – 1 200 000 евро). До конца года Чешская трудовая инспекция намерена осуществить еще порядка 5000 контрольных рейдов, что, вероятно, увеличит общую сумму штрафных санкций, выписанных отечественным фирмам.

«Под прицел» Государственной трудовой инспекции в первую очередь попадают компании, испытывающие на сегодняшний день наибольший дефицит рабочих рук.

«К отраслям с наибольшим риском нелегального трудоустройства относится, например, строительный сектор, туристическая сфера, в большой степени машиностроение, а также пищевая промышленностью. Именно там наблюдается большой недостаток рабочей силы», - подчеркивает Иржи Мацичек, заместитель генерального инспектора Государственной трудовой инспекции.

То, что больше половины выявленных нелегальных иностранных работников являются украинскими гражданами, соответствует тренду последнего года в связи с облегченным доступом на чешский трудовой рынок.

«Этим злоупотребляют неофициальные трудовые агентства, которые, например, привозят работников из Польши, при этом, не имея необходимых разрешений», - добавляет Мацичек.

Чешские работодатели могут и не знать, что речь идет именно о нелегальной рабочей силе.

Антон Каймаков
07-07-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Фото: CC / Pixabay

Депутаты вновь проголосовали за ужесточение правил пребывания иностранцев в ЧР

Ужесточение правил пребывания иностранцев в Чешской Республике, невзирая на негативную позицию Сената и правозащитников, вновь было поддержано…
Полиция по делам иностранцев, иллюстративное фото: Ондржей Томшу, Чешское радио - Радио Прага

ВНЖ в Чехии на вес золота

Чехия задумалась о возможности предоставлять вид на жительство иностранным предпринимателям из третьих стран, которые докажут свою готовность…
Иллюстративное фото: фотосток Pixabay

Нелегалов ждет депортация

Почти 300 нелегальных гастарбайтеров выявили за три дня полицейские на территории Чехии. Всех их ждет выдворение из страны. В специальных рейдах…
Далее об этом
ruska_emigrace
Мария Терезия
Вопрос месяца
Карточки QSL