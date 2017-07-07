За нарушение закона компаниям пришлось заплатить штрафы в общем объеме почти 31 миллион крон (в настоящее время – 1 200 000 евро). До конца года Чешская трудовая инспекция намерена осуществить еще порядка 5000 контрольных рейдов, что, вероятно, увеличит общую сумму штрафных санкций, выписанных отечественным фирмам.

«Под прицел» Государственной трудовой инспекции в первую очередь попадают компании, испытывающие на сегодняшний день наибольший дефицит рабочих рук.

«К отраслям с наибольшим риском нелегального трудоустройства относится, например, строительный сектор, туристическая сфера, в большой степени машиностроение, а также пищевая промышленностью. Именно там наблюдается большой недостаток рабочей силы», - подчеркивает Иржи Мацичек, заместитель генерального инспектора Государственной трудовой инспекции.

То, что больше половины выявленных нелегальных иностранных работников являются украинскими гражданами, соответствует тренду последнего года в связи с облегченным доступом на чешский трудовой рынок.

«Этим злоупотребляют неофициальные трудовые агентства, которые, например, привозят работников из Польши, при этом, не имея необходимых разрешений», - добавляет Мацичек.

Чешские работодатели могут и не знать, что речь идет именно о нелегальной рабочей силе.