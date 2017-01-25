25-01-2017 14:50 | Антон Каймаков

В результате продолжительных переговоров чешские дипломаты добились освобождения польского гражданина, пропавшего в Сирии 10 декабря 2015 года. 54-летний Лешек Панек в сопровождении чешского посла в Сирии Эвы Филипи уже переправлен в Бейрут и передан под опеку представителей польского посольства в Ливане. Как заявил глава внешнеполитического отдела Пражского Града Гинек Кмоничек, освобождение пленника обошлось без выкупа.

Переговоры об освобождении польского гражданина шли через дамасское посольство Чешской Республики. Чехия является единственной страной ЕС, которая не закрыла свое дипломатическое представительство в Сирии после начала там военного конфликта. Посредством чешской миссии в Дамаске действуют также и дипломатические представители США.

Лешек Панек, как сообщает польская пресса, дома слывет чудаком, разъезжающим по родному Вроцлаву в машине и в мегафон призывающим «вернуться к учению Христа», а также предупреждающим о «приближении ядерного апокалипсиса». В Сирию Панек отправился с целью обращения мусульман в христианство, что привело к конфликту с местными властями. Позже его обвинили «в деятельности террористического характера», за что пленнику угрожала смертная казнь. Во время задержания польский гражданин получил огнестрельное ранение в ногу, но, по доступной информации, в настоящее время его состояние удовлетворительное.

«Наша республика воспользовалась контактами и доверием, которым она пользуется на Ближнем Востоке. Большим подспорьем также стала энергия и эмпатия двух чешских женщин-послов», – подчеркнул для газеты «Právo» глава внешнеполитического отдела Пражского Града Гинек Кмоничек.

«Контакты играют большую роль. Невозможно «свалиться с неба на парашюте» и проводить с кем-то переговоры, не располагая в стране какой-либо базой и связями. Как подчеркивает Пражский Град и чешские дипломаты, важную роль играет и доверие. В данном случае произошедшее событие принесло пользу всем сторонам. Оно помогло как польскому гражданину Лешеку Панеку, так в определенной степени и сирийскому режиму. Безусловно, это принесло пользу и чешской дипломатии. То, что пленник был выдан именно чешским дипломатам, дало сильный аргумент сторонникам продолжения работы в Дамаске Посольства Чешской Республики», - комментирует специалист по ближневосточному региону из Метропольного университета Праги Бржетислав Туречек.

Играть роль парламентера Чехии помогает реноме незаинтересованной стороны.

«Мы можем делать ставку на то, что мы небольшая, не выделяющаяся какой-либо острой позицией страна, у которой в Сирии нет собственных интересов. Мы не оказываем выразительной поддержки ни сирийским повстанцам, ни сирийскому режиму. Чехия - страна, которая ни кому не угрожает, поэтому она и может стать каналом для переговорного процесса подобного рода.

Точно также Чехия прилагает усилия для освобождения американского журналиста Остина Тайса, находящегося в Сирии в заключении уже четыре года. Чешские дипломаты, насколько я знаю, несколько лет назад уже помогли вернуться на родину и одному чешскому врачу. В этом случае все произошло очень тихо и в СМИ ничего не просочилось.

Если бы мы были американцами, то в подобных случаях вести переговоры нам было бы значительно сложнее, да и обходилось бы это намного дороже.

В конкретном случае я верю господину Кмоничеку, что действительно платить не пришлось».

При освобождении польского гражданина, как подчеркнул представитель Пражского Града Гинек Кмоничек, ключевую роль сыграло участие «наших сирийских друзей».

«Я думаю, что речь может идти о людях, в какой-то степени относящихся непосредственно к сирийскому режиму. Это может быть кто-то, у кого есть личные связи с Чешской Республикой. Можно вспомнить и репортера Чешского Радио Вита Поганку, который оказался в плену в самом начале гражданской войны в Ираке. Когда он с еще двумя чешскими журналистами оказался через неделю на свободе, то появилась информация, что свою лепту в освобождение внесли иракцы, имеющее связи с Чехией, то есть у них был мотив проявить добрую волю и помочь. Подобное возможно и в Сирии», - считает специалист по Ближнему Востоку Бржетислав Туречек.