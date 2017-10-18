Чешская хоккейная команда Малого Тибета

«Там очень суровая и продолжительная зима. В этот период нельзя просто так выйти на улицу или куда-то уехать. Местные жители страшно скучают, и поэтому здесь в эту пору проходит серия празднеств, во время которых, к сожалению, обитатели деревни очень много пьют. Поэтому-то наша школа решила найти способ как развлечь молодежь, предоставить ей альтернативу в спортивных занятиях. Хоккей для этой цели подходит лучше всего и вдобавок оказалось, что им это очень интересно», - рассказывает директор филиала чешских «Бронтозавров» в Гималаях Иржи Сазел.

В Мулбеке его организация помогла расширить количество учебных классов в школе и построить интернат. В результате, общее количество учащихся в Мулбеке выросло с 80 до 240 человек. По уровню успеваемости мулбекская школа сегодня занимает лидирующее место в целой области.

Школа в Мулбеке в Малом Тибете была основана в 1992 году небольшой группой образованных жителей селения, которые стремились предоставить детям возможность учиться рядом со своим домом. В 2008 году, когда школу возглавил директор Tsewang Norboo, начался новый этап ее развития. С целью повышения уровня обучения в местном образовательном учреждении руководитель школы составил комплексный план развития и обратился за помощью к международным общественным организациям. Tsewang Norboo мечтает, чтобы к 2021 году в его школе училось уже 350 детей.

Иржи Сазел: «В этом году нам удалось построить хоккейную площадку – 24х12 метров. Также мы смогли привезти в Мулбек 30 комплектов хоккейной экипировки. В настоящее время мы ищем добровольца, который отправится туда зимой, и с января будет проводить хоккейные тренировки.

В течение лета мы с группой 30 волонтеров построили площадку и одновременно привезли хоккейную форму. Добровольцы привезли ее в своих рюкзаках. Это был единственный способом, как спортивную экипировку в Мулбек переправить.

Индия с точки зрения доставки товаров, пожалуй, самый худший регион на свете. Все, что из хоккейных принадлежностей нами отправлялось по почте или официально декларировалось во время перевозки, было украдено. Теперь же, благодаря тому, что частным порядком удалось доставить комплекты хоккейной экипировки, наша школа, по уровню спортивного оснащения, стала лучшей в Малом Тибете».

Хоккейные тренировки в январе на открытом воздухе в тридцатиградусный мороз – возможно ли это?

«Температура воздуха - 30°C там и у нас ощущается совсем иначе. Все дело во влажности воздуха. Там – «сухая зима» и переносится она значительно лучше. В качестве примера для сравнения можно привести сауну. Человек в ней способен находиться при температуре + 90 °C и все будет нормально, так как там нет влажности», - подчеркивает директор «Бронтозавров в Гималаях» Иржи Сазел.

«Хоккейным патроном» пятилетнего спортивного проекта «Бронтозавров» является тренер Мариан Елинек.

— «Он помогает нам соблюдать методику обучения хоккейным премудростям, чтобы мы ничего не пропустили и не испортили. Сотрудничество с Марианом Елинеком прекрасное, это замечательный человек, я его очень уважаю и рад, что он с нами».

Реализацию своих проектов чешская общественная организация «Бронтозавры» финансирует за счет пожертвований, проводя специализированные акции.

«Вторая методика сбора денег – это пожертвования от постоянных донаторов. Мы их называем «Гималайские покровители». Это наши фанаты. Они ежемесячно добровольно переводят выбранную ими сумму. Это основа. Это люди, которым близка идея расширения уровня образования в Малом Тибете. Без них мы бы ничего не могли реализовать», - подчеркивает Иржи Сазел.

«Бронтозавры в Гималаях» (Brontosauři v Himálajích) - www.brontosaurivhimalajich.cz